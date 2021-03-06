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DSÖ tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa Direktörü Hans Kluge, salgının yaklaşık 10 ay sonra biteceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Ancak Hans Kluge, bunun virüsün yok olacağı anlamına gelmediğini de ekledi.

06 Mart 2021 Cumartesi 09:42
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DSÖ tarih verdi

Alman Die Welt gazetesine konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, dünyada corona virüs salgınının biteceği tarihi açıkladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Kluge, “2021 yılının yine Covid-19 yılı olacağını tahmin ediyorum. Ancak daha iyi öngörülebilir ve yönlendirilebilir. 2020 yılında bu konu bilimsel ve siyasi açıdan karanlıktaydı. Bir yıl sonra daha fazla şey biliyoruz. Teşhis programı ve aşı gibi daha iyi araçlarımız var. Benim işimde önceden planlama yapmak çok önemli. Bu nedenle, pandeminin 2022 yılı başında biteceğini tahmin ediyorum” dedi.

Ancak Kluge salgının ortadan kalkmasının virüsün yok olduğu anlamına gelmeyeceğini de vurguladı.

Sert kısıtlamalara gerek kalmayacağını umduğunu söyleyen Kluge, Avrupa’nın bu konuda dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi:

“Belli zengin bölgelerde aşı yapılırken diğer yerlerde yapılmaması olamaz. Herkes güvende olmadığı sürece kimse güvende değildir.”

"SOSYAL MESAFE SINIRLANDIRILMASI DEVAM ETMELİ"

Hans Kluge, salgınla mücadelede bu yıl 3 konuya dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Aşılama programının hızlandırılması ve yeni mutasyonlara karşı aşıların adapte edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Üçüncü olarak ise sosyal mesafe sınırlandırılması ve diğer sağlık tedbirlerinin devam etmesi gerekir.”

Salgın tedbirlerine karşı insanlarda ‘salgın yorgunluğu’ oluştuğuna da dikkat çeken Kluge, “Bu nedenle insanların hangi tedbirlerden yorulduğunu ortaya çıkartan bir araştırma yapıyoruz. Sabırlı olmamız gerek” dedi.

AŞI PASAPORTUNA KARŞIYIZ

AB Komisyonu tarafından planlanan dijital aşı pasaportu DSÖ’nün gündeminde değil.

Yaz aylarında çıkması planlanan dijital aşı pasaportunun artık geri çekilmeyeceğini bildiğini söyleyen Kluge, “Ancak bu Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği bir şey olamaz. Aşının ne kadar süre bağışıklık sağlayacağı belli değil. Ayrıca aşı, virüsün başka birisine bulaşmasını önleyecek diye bir garanti yok” dedi.

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