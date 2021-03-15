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DSÖ yarın Avrupa İlaç Ajansı ile AstraZeneca hakkında görüşecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün AstraZeneca aşısı hakkında yarın Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile görüşeceğini açıkladı.

15 Mart 2021 Pazartesi 21:09
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DSÖ yarın Avrupa İlaç Ajansı ile AstraZeneca hakkında görüşecek

Oxford Üniversitesi ve AzstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımı “kan pıhtılaşması” nedeni ile şu ana kadar 17 ülkede tedbir amaçlı askıya alındı. AstraZeneca aşısının askıya alınmasına ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Cuma günkü son basın toplantımızdan bu yana aşıyı alan kişilerde kan pıhtılaşması raporlarının ardından birkaç ülke daha tedbir olarak AstraZeneca Covid-19 aşılarının kullanımını askıya aldı. Bu olayların Covid-19 aşılamasıyla bağlantılı olduğu anlamına gelmez, ancak bunları araştırmak rutin bir uygulamadır ve etkili kontrollerin yürürlükte olduğunu gösterir" dedi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün Aşı Güvenliği Danışma Komitesinin mevcut verileri gözden geçirdiğini ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile yarın görüşeceğini belirtti.

"En büyük tehlike aşılara erişim"
Şu anda çoğu ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin Covid-19 aşılarına erişim eksikliği olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Neredeyse her gün dünyanın dört bir yanındaki üst düzey siyasi liderlerden telefonlar alıyorum ve ülkelerinin aşılarını COVAX aracılığıyla ne zaman alacaklarını soruyor. Bazıları hüsrana uğruyor ve nedenini anlıyorum. Kendi ülkelerinde hiçbir şey yokken dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarının nüfuslarını birkaç kez aşılamaya yetecek kadar aşı aldıklarını görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Quad ülkelerinden 1 milyar doz aşı taahhüdü
Ghebreyesus, QUAD ülkeleri olarak bilinen Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan’ın COVAX aracılığıyla Asya-Pasifik bölgesinde 1 milyar doz aşı sağlama taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını ifade etti. QUAD ülkelerinin Güneydoğu Asya ve diğer bölgelerdeki aşı sorununu gidermek için Hindistan'daki üretim kapasitesinde önemli bir artışa izin verecek araçları finanse etme konusunda mutabık kaldığı bildirilmişti.
Hiçbir ülkenin bu salgından tek başına kurtulamayacağını belirten Ghebreyesus, "2021'in ilk 100 günü içinde tüm ülkelerde Covid-19 aşısının başlamasını sağlamak için tüm ülkeleri dayanışma içinde çalışmaya çağırmaya devam ediyoruz" dedi.

DSÖ Suriye’yi unutmadı
Suriye’de iç savaşın 10. yılında Ghebreyesus, "Dünya Suriye'yi unutmuş olabilir ama DSÖ unutmadı. Hizmet ve malzeme sunmak, halk sağlığını korumak ve bin 700'den fazla sağlık tesisinden oluşan bir ağı desteklemek için ortaklarımızla birlikte sahada çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Covid-19 Dayanışma Müdahale Fonu lansmanının 1. yıl dönümü
Bugünün DSÖ ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında eşi görülmemiş bir işbirliği olan Covid-19 Dayanışma Müdahale Fonu lansmanının 1. yıl dönümü olduğunu belirten Ghebreyesus "Bireylerin ve şirketlerin cömertliği sayesinde geçtiğimiz yıl 662 binden fazla bağışçıdan 242 milyon dolar topladık" dedi.
DSÖ’nün tarihinde ilk kez halktan bağışlar aldığını kaydeden Ghebreyesus, "Katkıda bulunan her bireye ve kuruluşa teşekkür ederim. Bağışlarınız tüm dünyada önemli bir etki yaptı. Desteğinizle 250 milyondan fazla kişisel koruyucu ekipman sevk etti, yüzlerce laboratuvara teknik destek sağlandı, 250 milyondan fazla Covid-19 testi sağlandı, 12 binden fazla yoğun bakım yatağı desteklendi, 50'den fazla dilde verilen kurslar için 5 milyondan fazla kişiye eğitim verildi" ifadesini kullandı.

AstraZeneca 17 ülkede askıya alındı
Aralarında Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya ve Lüksemburg’un bulunduğu 17 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısını askıya aldı. İngiltere ise AstraZeneca aşısını kullanmaya devam ediyor.

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