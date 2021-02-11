DSÖ’den Covid-19 raporu: İlk vakalar açıklanandan 2 ay önce 90 kişide görüldü

Salgının kökenini araştırmak üzere Çin’e giden Dünya Sağlık Örgütü yeni bir rapor yayınladı.



Yayınlanan raporda, Çin’in ülkede ilk vakanın görüldüğü tarih olarak açıkladığı 8 Aralık tarihinden iki ay önce ülkede yaklaşık 90 kişide Covid-19 benzeri virüsün görüldüğü açıklandı.



Wall Street Journal’ın haberine göre, Çin’de sağlık yetkilileri son birkaç aydır birçok kişiye antikor testi yaptıklarını ve virüsün herhangi bir varyasyonuna rastlanmadığını açıklarken araştırmacılar herhangi bir antikorun gecikme sırasında tespit edilemeyen seviyelere düşmüş olabileceğinin altını çiziyor.

ÇIKIŞIYLA İLGİLİ DÖRT İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR



Dört hafta boyunca Çin’in Wuhan kentinde Covid-19’un kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü ekibi, bulgularını açıklamıştı.

DSÖ Heyet Başkanı Peter Ben Embarek, incelemelerinin sonuçlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Covid-19’un insanlara nasıl geçtiğini bulmaya yönelik incelemelerinin dört düşünceye dayandığını söylemişti.



İhtimalleri, “Virüsün doğrudan hayvanlardan insanlara geçmesi, hastalığın taşıyıcı hayvan türlerinden bulaşması, virüsün donmuş ürünler yoluyla geçmesi, virüsün Wuhan'daki laboratuvardan yayılması” olarak sıralayan Embarek, "Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var" dedi.