Dünya Bankası’ndan üç yıllık öngörü:Türkiye için resesyon beklemiyoruz

Dünya Bankası, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticari savaşın küresel ekonomiyi tehdit ettiğini belirterek, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentilerini düşürdü. Türk ekonomisinin de 2019’da yavaşlayacağı öngörülürken, resesyon beklenmediği ifade edildi.

Euronews’un haberinde Dünya Bankası’nın “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda, 2018 sonuna ilişkin küresel büyüme tahmininin yüzde 3,1’den yüzde 3’e, 2019 için yüzde 3’ten yüzde 2,9’a çekildiği bildirildi.

Raporda, dış talepteki azalış, artan borçlanma maliyetleri ve devam eden politik belirsizliklerin gelişen ekonomilerin büyümesi üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Dünya Bankası ekonomistlerinden Ayhan Köse, “Ticaretle ilgili yaşanan anlaşmazlıklar şimdiden dünya genelindeki ekonomik aktivitelere etki ediyor” diye konuştu. Köse, “Gökyüzü kararıyor ve küresel ekonominin yavaşladığına şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bu yıl ekonomik aktivitenin yavaşlamasının beklendiği aktarılan raporda, yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları, düşük güven seviyesi, azalan tüketim ve yatırımlar nedeniyle ekonomik büyümenin 2019 sonunda yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’na göre, Türkiye’nin 2019’da yüzde 2,3 büyümesi bekleniyor.

2020 yılında da 1 puanlık azalışla büyümenin yüzde 3’e çekildiği, 2021 yılı ekonomik büyümesinin ise yüzde 4,2 seviyesine yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Dünya Bankası Başekonomisti Franziska Ohnsorge, önümüzdeki dönemde Türkiye’de resesyon beklentilerinin olmadığını belirterek büyümenin 2019 yılından itibaren kademeli şekilde artmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye’de kademli bir iyileşme beklentilerine işaret eden Ohnsorge, “Türkiye’nin, geçtiğimiz 30-40 yıl içerisinde para birimleri sert değer kaybı yaşamış ülkelerden fazla bir farkının olmadığını düşünüyoruz. 2019 yılında yüzde 1,6 ile yavaş bir iyileşme görüyoruz. Para biriminin sert değer kaybı yaşadığı ülkelerde bu şekilde oldu.” ifadelerini kullandı

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikası da eleştirildi. Raporda Trump’ın vergi reformuyla Amerikan ekonomisine kazandırdığı canlanmanın uzun sürmeyeceği belirtildi. Geçen yıl yüzde 2,9 olan ABD’deki ekonomik büyüme hızının 2020’de yüzde 1,7’e gerileyeceğine de Dünya Bankası raporunda yer verildi.

Diğer ülkelerde de bir yavaşlanma bekleniyor

Dünya Bankası diğer ülkelerin ekonomik büyümesi açısından da fazla umutlu değil. Çin ve Euro Bölgesi ekonomilerinin durağanlaşma sürecine girdiğinin belirtildiği Dünya Bankası tahmin raporunda 2019 küresel büyüme hızının yüzde 2,9’u bulacağı belirtiliyor. Dünya Bankası 2018 tahminlerini de revize ederek yüzde 3’e düşürmüştü.