Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat
Vücut sıcaklığıyla şarj olan saat
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı
2 iPhone modelinin satışına yasak geldi
2 iPhone modelinin satışına yasak
banner40

Dünya Bankası’ndan üç yıllık öngörü:Türkiye için resesyon beklemiyoruz

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:38
Dünya Bankası’ndan üç yıllık öngörü:Türkiye için resesyon beklemiyoruz

Dünya Bankası, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticari savaşın küresel ekonomiyi tehdit ettiğini belirterek, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentilerini düşürdü. Türk ekonomisinin de 2019’da yavaşlayacağı öngörülürken, resesyon beklenmediği ifade edildi.
Euronews’un haberinde Dünya Bankası’nın “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda, 2018 sonuna ilişkin küresel büyüme tahmininin yüzde 3,1’den yüzde 3’e, 2019 için yüzde 3’ten yüzde 2,9’a çekildiği bildirildi.

Raporda, dış talepteki azalış, artan borçlanma maliyetleri ve devam eden politik belirsizliklerin gelişen ekonomilerin büyümesi üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Dünya Bankası ekonomistlerinden Ayhan Köse, “Ticaretle ilgili yaşanan anlaşmazlıklar şimdiden dünya genelindeki ekonomik aktivitelere etki ediyor” diye konuştu. Köse, “Gökyüzü kararıyor ve küresel ekonominin yavaşladığına şahit oluyoruz” ifadelerini kullandı.

banner41
Türkiye’de bu yıl ekonomik aktivitenin yavaşlamasının beklendiği aktarılan raporda, yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları, düşük güven seviyesi, azalan tüketim ve yatırımlar nedeniyle ekonomik büyümenin 2019 sonunda yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’na göre, Türkiye’nin 2019’da yüzde 2,3 büyümesi bekleniyor.
2020 yılında da 1 puanlık azalışla büyümenin yüzde 3’e çekildiği, 2021 yılı ekonomik büyümesinin ise yüzde 4,2 seviyesine yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Dünya Bankası Başekonomisti Franziska Ohnsorge, önümüzdeki dönemde Türkiye’de resesyon beklentilerinin olmadığını belirterek büyümenin 2019 yılından itibaren kademeli şekilde artmasını beklediklerini söyledi.
Türkiye’de kademli bir iyileşme beklentilerine işaret eden Ohnsorge, “Türkiye’nin, geçtiğimiz 30-40 yıl içerisinde para birimleri sert değer kaybı yaşamış ülkelerden fazla bir farkının olmadığını düşünüyoruz. 2019 yılında yüzde 1,6 ile yavaş bir iyileşme görüyoruz. Para biriminin sert değer kaybı yaşadığı ülkelerde bu şekilde oldu.” ifadelerini kullandı

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikası da eleştirildi. Raporda Trump’ın vergi reformuyla Amerikan ekonomisine kazandırdığı canlanmanın uzun sürmeyeceği belirtildi. Geçen yıl yüzde 2,9 olan ABD’deki ekonomik büyüme hızının 2020’de yüzde 1,7’e gerileyeceğine de Dünya Bankası raporunda yer verildi.
Diğer ülkelerde de bir yavaşlanma bekleniyor
Dünya Bankası diğer ülkelerin ekonomik büyümesi açısından da fazla umutlu değil. Çin ve Euro Bölgesi ekonomilerinin durağanlaşma sürecine girdiğinin belirtildiği Dünya Bankası tahmin raporunda 2019 küresel büyüme hızının yüzde 2,9’u bulacağı belirtiliyor. Dünya Bankası 2018 tahminlerini de revize ederek yüzde 3’e düşürmüştü.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Dünya Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burundili adam bahçesinde 45 timsahla yaşıyor
Burundili adam bahçesinde 45 timsahla yaşıyor
Günlerdir denizin ortasında aç susuz bekliyorlardı… Sonunda izin çıktı!
Günlerdir denizin ortasında aç susuz bekliyorlardı… Sonunda izin çıktı!
Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Otizmli öğrenciyi yerlerde sürükledi
Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Otizmli öğrenciyi yerlerde sürükledi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim