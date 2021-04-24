Dünya çapında günlük Covid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı

AFP'nin verilerine göre, geçtiğimiz 24 saatte Covid-19 vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı.

893 binin üzerinde yeni corona virüs vakası kaydedilirken bunun en önemli sebebinin son günlerde salgından en fazla etkilenen ve sağlık sistemi çöken Hindistan olduğu bildirildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 346 bin 786 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 610 bin 481'e yükseldi.



Ülkede günlük vaka sayısı önceki gün ve dün olduğu gibi bugün de dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Daha önce 8 Ocak'ta ABD'de kaydedilen 307 bin 581 vaka bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka artışı olmuştu.

EN ÇOK VAKA ABD'DE GÖRÜLDÜ

Dünyada corona virüsten en fazla etkilenen ülke Amerika Birleşik Devletleri olurken , ülkede pandeminin başladığı günden bu yana 32 milyonun üzerinde vaka görüldü.



Geçtiğimiz gün 63 bin 736 vakanın görüldüğü ABD’de pandeminin başından bu yana yaklaşık 571 bin kişi Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

VİRÜSÜN BULAŞICI ÖZELLİĞİ VAKA SAYISINI ARTIRIYOR

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Covid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.



Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Covid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.



Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.



Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.