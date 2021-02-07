Dünya'daki 4 vakadan 1'i ABD'de

Vakalar ve ölümler konusunda dünya lideri ABD'de can kayıpları 470 bini aştı.

Sene başından beri virüs sebebiyle ölenlerin sayısı ise 100 binden fazla. İstatistikler dünyadaki her dört vakadan birinin ABD'de olduğunu gsöteriyor.

Haziran ayına kadar can kaybının 600 bini aşacağına kesin gözüyle bakılırken, yeni varyantlar sebebiyle ölü sayısının 700 bini bulabileceği belirtiliyor.

39 milyon doz aşılama yapılan ülkede halkın sadece yüzde 77'si maske takıyor. Uzmanlar bu oranın yüzde 95'e çıkmasıyla yaza kadar en az 44 bin kişinin hayatının kurtulabileceğini söylüyor.

İTALYA'DA YENİ MUTAYON ENDİŞESİ



Virüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden italya'da yeni coronavirüs varyantı endişesi yaşanıyor.



Bologna kentindeki bir hastanede, 10 kişinin sindirim sistemlerinde corona virüs tespit edildi.

Virüs taşıyan 6 hasta ve 4 sağlıkçının henüz semptom göstermediği belirtiliyor.

Bir hastanenin dahiliye kanadı karantinaya alındı.

Yeni varyant konusunda araştırma başlatıldı. İlk İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonun da ülkede yayılmaya devam ettiği açıklandı. Yüzde 70 daha bulaşıcı olan varyantın çocuklar ve gençler üzerinden yayıldığı uyarısı yapıldı.

İSVİÇRE VE GÜRCİSTAN'DA SALGIN PROTESTOSU

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te halk salgına karşı alınan önlemleri protesto etti. Eylemcilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.. Protestoculara önderlik eden restoran işletmecileri işyerlerinin tamamen açılmasını istiyor. Geçtiğimiz haftalardaki protestolar sonrası restoranların açık alanlarda hizmet vermesine izin çıkmıştı. Ülkede artan vakalar sebebiyle kasım ayından beri akşam 9 ve sabah 5 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Gürcistan'da vakalar 260 bini ölümlerse 3 bin 200'ü aşmış durumda.

Bir başka karantina protestosu da İsviçre'nin "vergi cenneti" olarak tanınan Zug kentinde yaşandı. Koruyucu giysiler giyen eylemciler salgın önlemlerini protesto etti.



Tüm istatistikler ise alınan önlemlerin salgına karşı etkili olduğunu gösteriyor. 530 bin kişinin enfekte olduğu, 9 bin kişinin öldüğü İsviçre'de sağlık bakanlığı sıkı önlemlerin gelecek aya kadar süreceğini açıklamıştı.