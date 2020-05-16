Dünya geneli Kovid-19

Çin'in orta kesimindeki Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 628 bin 879’a çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 308 bin 655 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 759 bin 729 kişi de iyileşti.

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 484 bin 285 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 88 bin 507 kişi öldü.

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (274 bin 367), Rusya (262 bin 843), İngiltere (236 bin 711), İtalya (223 bin 885), Brezilya (220 bin 291), Fransa (179 bin 506), Almanya (175 bin 699), Türkiye (146 bin 457), İran (116 bin 635), Hindistan (85 bin 940), Peru (84 bin 495), Çin (82 bin 941), Kanada (74 bin 613), Belçika (54 bin 644), Suudi Arabistan (49 bin 176), Meksika (45 bin 32), Hollanda (43 bin 681), Şili (39 bin 542), Pakistan (38 bin 799), Ekvador (31 bin 467), İsviçre (30 bin 514), Katar (29 bin 425), İsveç (29 bin 207), Portekiz (28 bin 583), Belarus (27 bin 730), Singapur (26 bin 891), İrlanda (23 bin 956), Birleşik Arap Emirlikleri (21 bin 831) ve Bangladeş (20 bin 65).”

Can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 33 bin 998, İtalya 31 bin 610, Fransa 27 bin 529, İspanya 27 bin 459, Brezilya 14 bin 962, Belçika 8 bin 959, Almanya 8 bin 1, İran 6 bin 902, Hollanda 5 bin 643, Kanada 5 bin 562, Meksika 4 bin 767, Çin 4 bin 633, Türkiye 4 bin 55, İsveç 3 bin 646, Hindistan 2 bin 753, Ekvador 2 bin 594, Rusya 2 bin 418, Peru 2 bin 392, İsviçre 1878, İrlanda 1518, Portekiz 1190, Pakistan 834, Şili 394, Bangladeş 298, Suudi Arabistan 292, Birleşik Arap Emirlikleri 210, Belarus 156, Singapur 21 ve Katar 14."