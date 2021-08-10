Dünya genelinde 4 milyar 480 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 780 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 508 milyon 660 bin ile Hindistan, 351 milyon 930 bin ile ABD, 152 milyon 990 bin ile Brezilya, 102 milyon 910 bin ile Japonya, 95 milyon 330 bin ile Almanya, 86 milyon 610 bin ile İngiltere, 78 milyon 552 bin ile Türkiye, 77 milyon 630 bin ile Fransa, 75 milyon 660 bin ile Endonezya, 72 milyon 490 bin ile Meksika, 72 milyon 160 bin ile İtalya, 66 milyon 370 bin ile Rusya ve 59 milyon 110 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 480 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 78 milyon 552 bin 659 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 42 milyon 415 bin 458 kişiye ilk doz, 30 milyon 206 bin 124 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka s