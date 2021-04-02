Dünya genelinde can kaybı sayısı 2 milyon 844 bini geçti

Dünya genelinde salgına karşı bağışıklık sağlamak amacıyla 610 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı bildirildi.

ABD merkezli ilaç firması Johnson and Johnson (J&J), aşı çalışmalarına 12-17 yaş aralığını da eklediğini duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Koronavirüs aşısının ikinci dozunun yapılmasının ardından seyahat edilebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son 1 haftada 20 milyon kişiyi salgına karşı aşıladıklarını ancak virüse karşı mücadelenin bitmekten uzak olduğunu açıkladı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON’IN "AŞI PASAPORTU" AÇIKLAMASI TEPKİLERE YOL AÇTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın salgın önlemlerinin hafifletilmesinin ardından ülkede "aşı pasaportu" kullanılabileceğine yönelik açıklaması tepkilere yol açarken, 70 milletvekilinin de desteğiyle aşı pasaportu karşıtı kampanya başlatıldı.

Ukrayna'da son 24 saatte 19 bin 893 vaka ve 433 kişinin ölümüyle günlük en yüksek vaka ve ölüm kaydedildi.

Moldova'da salgın nedeniyle 30 Mayıs'a kadar ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, tedbirlerin sertleştirilmesi yönünde karar alındı.

Bosna Hersek'te salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedildi. Son 24 saatte 2 bin 154 yeni vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 173 bin 478'e yükseldi.