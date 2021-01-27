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Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 73 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'a yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 73 milyonu aşarken, Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 322 bin 511 kişi iyileşti.

27 Ocak 2021 Çarşamba 17:55
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Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 73 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 73 milyon 2 bin 497'si iyileşti.

ABD'de 15 milyon 769 bin 146, Hindistan'da 10 milyon 359 bin 305, Brezilya'da 7 milyon 798 bin 655 ve Rusya'da 3 milyon 202 bin 483 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 322 bin 511 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya’da 1 milyon 917 bin 117’ye, Almanya’da 1 milyon 866 bine, Kolombiya'da 1 milyon 864 bin 904’e, Arjantin'de 1 milyon 674 bin 555’e, İngiltere'de 1 milyon 662 bin 484’e, Meksika'da 1 milyon 348 bin 660’a, Polonya'da 1 milyon 246 bin 267’ye ve Güney Afrika’da 1 milyon 254 bin 674’e ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 806 bin 864 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 100 milyon 982 bin 773'e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 170 bin 989 kişi hayatını kaybetti.

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