Dünya genelinde 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'

Her yıl yapılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' (No Pants Subway Ride) nedeniyle dün birçok kentte insanlar toplu taşımada pantolon ve eteklerine veda etti. ABD'nin New York kentinde de yüzlerce kişi dondurucu havaya aldırmadan etkinliğe katıldı.

İlk kez ABD'nin New York kentinde 2001 yılında 7 kişiyle başlayan ve 25'den fazla ülkeye yayılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'nun dün 16.sı düzenlendi.

Hareket kamuya açık yerler ile kalabalık noktalarda yaptıkları gösterilerle ün salan grup 'Improv Everywhere' tarafından başlatılmıştı.

Hareket New York, Tokyo, Moskova ve Kudüs'ün de aralarında olduğu 60'tan fazla şehre yayılmış durumda.

​Dün birçok ülkede yüzlerce kişi pantolon ya da etek giymeden metro ile yolculuk etti.

Havanın —7 santigrat derece olduğu New York'ta dayolcular dondurucu havaya aldırmadı.

İnsanlar soğuk havaya aldırmadan pantolonlarını metroya binmeden önce çıkararak yolculuk etti.