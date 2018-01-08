Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116305
ALTIN
158.748
DOLAR
3.7473
STERLİN
5.0808
EURO
4.4860
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Göz seyirmesini önlemek için...
Göz seyirmesini önlemek için...
En çok kağıt parayla bulaşıyor
En çok kağıt parayla bulaşıyor
Saçlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
İşte gerçek Rapunzel!
Dünya genelinde 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'
Dünya genelinde 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'

Dünya genelinde 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'

İlk kez ABD'nin New York kentinde 2001 yılında 7 kişiyle başlayan ve 25'den fazla ülkeye yayılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'nun dün 16.sı düzenlendi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:12
Dünya genelinde 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'
banner10
İlgili Galeriye Git

Her yıl yapılan 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' (No Pants Subway Ride) nedeniyle dün birçok kentte insanlar toplu taşımada pantolon ve eteklerine veda etti. ABD'nin New York kentinde de yüzlerce kişi dondurucu havaya aldırmadan etkinliğe katıldı.

İlk kez ABD'nin New York kentinde 2001 yılında 7 kişiyle başlayan ve 25'den fazla ülkeye yayılan  'Pantolonsuz Metro Yolculuğu'nun dün 16.sı düzenlendi. 

Hareket kamuya açık yerler ile kalabalık noktalarda yaptıkları gösterilerle ün salan grup  'Improv Everywhere' tarafından başlatılmıştı.

Hareket New York, Tokyo, Moskova ve Kudüs'ün de aralarında olduğu 60'tan fazla şehre yayılmış durumda.

​Dün birçok ülkede yüzlerce kişi pantolon ya da etek giymeden metro ile yolculuk etti.

Havanın —7 santigrat derece olduğu New York'ta  dayolcular dondurucu havaya aldırmadı.

İnsanlar soğuk havaya aldırmadan pantolonlarını metroya binmeden önce çıkararak yolculuk etti.

banner22
Son Güncelleme: 08.01.2018 18:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi aştı
Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi aştı
Esed güçleri Doğu Guta'da sivilleri vurmaya devam ediyor
Esed güçleri Doğu Guta'da sivilleri vurmaya devam ediyor
New York'taki Trump Tower'da yangın çıktı
New York'taki Trump Tower'da yangın çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim