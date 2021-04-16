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Dünya genelinde salgında ölenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 139 milyonu geçti. Salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 milyona ulaştı.

16 Nisan 2021 Cuma 10:34
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Dünya genelinde salgında ölenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs kaynaklı en fazla can kaybı 578 bin 993 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 365 bin 954 ile Brezilya, 211 bin 213 ile Meksika, 174 bin 335 ile Hindistan, 127 bin 191 ile İngiltere, 115 bin 937 ile İtalya, 104 bin 398 ile Rusya, 100 bin 73 ile Fransa, 80 bin 141 ile Almanya ve 76 bin 882 ile İspanya izledi.

Türkiye'de 15 Nisan itibarıyla toplam 35 bin 31 kişi yaşamını yitirdi.

İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde 139 milyon 710 bin 707 vaka tespit edilirken, virüs bulaşan 118 milyon 763 bin 479 kişi iyileşti.

Halen 17 milyon 910 bin 479 hastanın tedavisi de sürüyor.

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Vaka Sayısı 139 Milyonu Geçti. Salgın Sebebiyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Ise 3 Milyona Ulaştı.
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