Dünya genelinde salgında vaka sayısı 98 milyonu geçti

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 2 milyon 116 bin 554 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 98 milyon 755 bin 64'e çıkarken, virüs saptanan 70 milyon 949 bin 904 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 25 milyon 390 bin 42 kişide Covid-19 tespit edildi, 424 bin 177 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 640 bin 544), Brezilya (8 milyon 755 bin 133), Rusya (3 milyon 677 bin 352), İngiltere (3 milyon 583 bin 907), Fransa (3 milyon 11 bin 257), İspanya (2 milyon 603 bin 472), İtalya (2 milyon 441 bin 584), Türkiye (2 milyon 418 bin 472), Almanya (2 milyon 125 bin 261), Kolombiya (1 milyon 987 bin 418), Arjantin (1 milyon 853 bin 830), Meksika (1 milyon 732 bin 290), Polonya (1 milyon 464 bin 448), Güney Afrika (1 milyon 392 bin 568), İran (1 milyon 360 bin 852), Ukrayna (1 milyon 187 bin 897) ve Peru (1 milyon 88 bin 96)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (215 bin 299), Hindistan (153 bin 221), Meksika (147 bin 614), İngiltere (95 bin 981), İtalya (84 bin 674), Fransa (72 bin 647), Rusya (68 bin 412), İran (57 bin 225), İspanya (55 bin 441), Almanya (52 bin 20), Kolombiya (50 bin 586), Arjantin (46 bin 575), Güney Afrika (40 bin 76), Peru (39 bin 427), Polonya (34 bin 908), Endonezya (27 bin 453), Türkiye (24 bin 789), Ukrayna (21 bin 778), Belçika (20 bin 675), Kanada (18 bin 828), Şili (17 bin 786), Romanya (17 bin 628), Çekya (15 bin 130), Ekvador (14 bin 562), Hollanda (13 bin 422), Irak (12 bin 984), Macaristan (11 bin 811), Pakistan (11 bin 247), İsveç (11 bin 5) ve Filipinler (10 bin 136)."