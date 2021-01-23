Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Arkadaşını soydu, soluğu cezaevinde aldı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Yurt dışına çıkışı yasaklandı
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha eklendi
Kuzu hırsızlığına bir kişi daha...
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına yatırdı
Tahsil ettiği paraları kendi hesabına...
Balkondan girdiği evden paraları çaldı
Balkondan girdiği evden paraları çaldı

Dünya genelinde salgında vaka sayısı 98 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 98 milyonu, can kaybı 2 milyon 116 bini geçti. 71 milyona yakın kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 10:04
527 Okunma
Dünya genelinde salgında vaka sayısı 98 milyonu geçti

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 2 milyon 116 bin 554 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 98 milyon 755 bin 64'e çıkarken, virüs saptanan 70 milyon 949 bin 904 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 25 milyon 390 bin 42 kişide Covid-19 tespit edildi, 424 bin 177 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 640 bin 544), Brezilya (8 milyon 755 bin 133), Rusya (3 milyon 677 bin 352), İngiltere (3 milyon 583 bin 907), Fransa (3 milyon 11 bin 257), İspanya (2 milyon 603 bin 472), İtalya (2 milyon 441 bin 584), Türkiye (2 milyon 418 bin 472), Almanya (2 milyon 125 bin 261), Kolombiya (1 milyon 987 bin 418), Arjantin (1 milyon 853 bin 830), Meksika (1 milyon 732 bin 290), Polonya (1 milyon 464 bin 448), Güney Afrika (1 milyon 392 bin 568), İran (1 milyon 360 bin 852), Ukrayna (1 milyon 187 bin 897) ve Peru (1 milyon 88 bin 96)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (215 bin 299), Hindistan (153 bin 221), Meksika (147 bin 614), İngiltere (95 bin 981), İtalya (84 bin 674), Fransa (72 bin 647), Rusya (68 bin 412), İran (57 bin 225), İspanya (55 bin 441), Almanya (52 bin 20), Kolombiya (50 bin 586), Arjantin (46 bin 575), Güney Afrika (40 bin 76), Peru (39 bin 427), Polonya (34 bin 908), Endonezya (27 bin 453), Türkiye (24 bin 789), Ukrayna (21 bin 778), Belçika (20 bin 675), Kanada (18 bin 828), Şili (17 bin 786), Romanya (17 bin 628), Çekya (15 bin 130), Ekvador (14 bin 562), Hollanda (13 bin 422), Irak (12 bin 984), Macaristan (11 bin 811), Pakistan (11 bin 247), İsveç (11 bin 5) ve Filipinler (10 bin 136)."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bill Gates Covid-19 aşısı oldu
Bill Gates Covid-19 aşısı oldu
Trump'ın Senatodaki azil yargılaması 8 Şubat haftasında başlayacak
Trump'ın Senatodaki azil yargılaması 8 Şubat haftasında başlayacak
Çin'de okulda bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Çin'de okulda bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim