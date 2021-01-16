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Dünya genelinde tedavisi süren hasta sayısı 25 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 25 milyonu geçti.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:58
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Dünya genelinde tedavisi süren hasta sayısı 25 milyonu aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 25 milyon 28 bin 175'e ulaştı.

Tedavi görenlerin 24 milyon 916 bin 613'ünde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 111 bin 562 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

"Tedavi gören hasta sayısı" 12 Ocak'ta 24 milyon eşiğini aşmıştı. Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 9 milyon 483 bin 994 kişiyle "aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke" oldu.

ABD'yi 2 milyon 594 bin 921 ile Fransa, 1 milyon 765 bin 117 ile İngiltere, 843 bin 492 ile Brezilya, 607 bin 778 ile Belçika, 557 bin 717 ile İtalya, 542 bin 547 ile Rusya, 335 bin 950 ile Sırbistan, 324 bin 476 ile Almanya ve 276 bin 823 ile Ukrayna izledi.

Türkiye'de 16 Ocak itibarıyla 103 bin 404 aktif Covid-19 vakası bulunuyor, bunlardan 2 bin 311'ini ise ağır hastalar oluşturuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 94 milyon 576 bini aşarken, virüs nedeniyle 2 milyon 23 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 

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