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Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 24 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 24 milyonu geçti.

12 Ocak 2021 Salı 14:25
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Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 24 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 24 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 24 milyon 30 bin 555'e ulaştı.

Tedavi görenlerin 23 milyon 921 bin 129'unda hastalık belirtileri hafif seyrederken, 109 bin 361 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

"Tedavi gören hasta sayısı" 8 Ocak'ta 23 milyon eşiğini aşmıştı. Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 9 milyon 77 bin 487 kişiyle "aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke" oldu.

ABD'yi 2 milyon 515 bin 706 ile Fransa, 1 milyon 629 bin 591 ile İngiltere, 722 bin 733 ile Brezilya, 599 bin 357 ile Belçika, 575 bin 979 ile İtalya, 559 bin 969 ile Rusya, 329 bin 22 ile Almanya, 326 bin 636 ile Sırbistan ve 292 bin 43 ile Ukrayna izledi.

Türkiye'de 11 Ocak itibarıyla 105 bin 44 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor, bunlardan 2 bin 783'ünü ise ağır hastalar oluşturuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 91 milyon 375 bini aşarken, virüs nedeniyle 1 milyon 954 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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