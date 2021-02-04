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Dünya genelinde vaka sayısı 105 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 105 milyon 3 bin 605'e yükseldi.

04 Şubat 2021 Perşembe 15:42
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Dünya genelinde vaka sayısı 105 milyonu aştı

ABD, 27 milyon 150 bin 457 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 791 bin 123 ile Hindistan, 9 milyon 339 bin 921 ile Brezilya, 3 milyon 917 bin 918 ile Rusya, 3 milyon 871 bin 825 ile İngiltere, 3 milyon 251 bin 160 ile Fransa, 2 milyon 913 bin 389 ile İspanya, 2 milyon 583 bin 790 ile İtalya, 2 milyon 501 bin 79 ile Türkiye, 2 milyon 252 bin 489 ile Almanya, 2 milyon 125 bin 622 ile Kolombiya, 1 milyon 952 bin 744 ile Arjantin, 1 milyon 886 bin 245 ile Meksika, 1 milyon 533 bin 511 ile Polonya, 1 milyon 463 bin 16 ile Güney Afrika, 1 milyon 445 bin 326 ile İran, 1 milyon 232 bin 246 ile Ukrayna, 1 milyon 158 bin 337 ile Peru ve 1 milyon 123 bin 105 ile Endonezya izliyor.

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 280 bin 754 kişi yaşamını yitirdi, 76 milyon 749 bin 443 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 25 milyon 829 bin 383 koronavirüs hastası tedavi altında bulunuyor.

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