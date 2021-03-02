Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polislerden korktuğu için kaçmış
Polislerden korktuğu için kaçmış
İfadesinde başkasının ismini de verdi
İfadesinde başkasının ismini de verdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
3 gün poliste tutuklu kalacak
3 gün poliste tutuklu kalacak
Gece vakti silahlı soygun
Gece vakti silahlı soygun
Flaş Haber
Emine Pilli görevden alındı
Kapat

Dünya genelinde vaka sayısı 115 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 115 milyon 34 bin 561'e yükseldi.

02 Mart 2021 Salı 11:23
372 Okunma
Dünya genelinde vaka sayısı 115 milyonu geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki salgında tespit edilen vaka sayısı 115 milyon 34 bin 561'e çıktı.

ABD, 29 milyon 314 bin 254 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 11 milyon 124 bin 527 ile Hindistan, 10 milyon 589 bin 608 ile Brezilya, 4 milyon 268 bin 215 ile Rusya, 4 milyon 182 bin 9 ile İngiltere, 3 milyon 760 bin 671 ile Fransa, 3 milyon 204 bin 531 ile İspanya, 2 milyon 938 bin 371 ile İtalya, 2 milyon 711 bin 479 ile Türkiye, 2 milyon 455 bin 569 ile Almanya, 2 milyon 255 bin 260 ile Kolombiya, 2 milyon 112 bin 23 ile Arjantin, 2 milyon 89 bin 281 ile Meksika, 1 milyon 711 bin 772 ile Polonya, 1 milyon 639 bin 679 ile İran, 1 milyon 513 bin 959 ile Güney Afrika, 1 milyon 357 bin 470 ile Ukrayna, 1 milyon 341 bin 314 ile Endonezya, 1 milyon 332 bin 939 ile Peru, 1 milyon 252 bin 242 ile Çekya ve 1 milyon 92 bin 452 ile Hollanda izliyor.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 551 bin 380 kişi yaşamını yitirdi, 90 milyon 758 bin 900 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 21 milyon 724 bin 281 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden 279'u kurtarıldı
Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden 279'u kurtarıldı
Yolda yürürken buldu, başına talih kuşu kondu
Yolda yürürken buldu, başına talih kuşu kondu
ABD'de polisle çatışan iki genç öldü
ABD'de polisle çatışan iki genç öldü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim