Dünya genelinde vaka sayısı 12 milyon 400 bine yaklaştı

Dünya genelinde virüs nedeniyle 557 bin 491 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 224 bin882 kişi ise iyileşti.Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 611 bin 115 aktif vaka bulunuyor. Bunların 58 bin 647’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD’de 3 milyon 220 bin kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 135 binden fazla can kaybı yaşandı.Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD’yi 1 milyon 759 bin 103 vakayla Brezilya, 794 bin 842 vakayla Hindistan ve 707 bin 301 vakayla Rusya izliyor.