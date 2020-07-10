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Dünya genelinde vaka sayısı 12 milyon 400 bine yaklaştı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 12 milyon 393 bini aştı.

10 Temmuz 2020 Cuma 09:11
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Dünya genelinde vaka sayısı 12 milyon 400 bine yaklaştı

Dünya genelinde virüs nedeniyle 557 bin 491 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 224 bin882 kişi ise iyileşti.Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 611 bin 115 aktif vaka bulunuyor. Bunların 58 bin 647’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD’de 3 milyon 220 bin kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 135 binden fazla can kaybı yaşandı.Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD’yi 1 milyon 759 bin 103 vakayla Brezilya, 794 bin 842 vakayla Hindistan ve 707 bin 301 vakayla Rusya izliyor.

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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