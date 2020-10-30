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Dünya genelinde vaka sayısı 45 milyonu geçti

Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 45 milyonu geçti. Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 183 bin 78 kişi yaşamını yitirdi.

30 Ekim 2020 Cuma 08:45
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Dünya genelinde vaka sayısı 45 milyonu geçti

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 45 milyon 64 bin 700 oldu.

ABD, 9 milyon 148 bin 462 vaka sayısıyla birinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 8 milyon 71 bin 189 vaka ile Hindistan, 5 milyon 474 bin 840 vaka ile Brezilya, 1 milyon 581 bin 693 vaka ile Rusya, 1 milyon 235 bin 132 vaka ile Fransa, 1 milyon 194 bin 681 vaka ile İspanya, 1 milyon 130 bin 533 vaka ile Arjantin, 1 milyon 41 bin 935 vaka ile Kolombiya, 965 bin 340 vaka ile İngiltere ve 906 bin 863 vaka ile Meksika, 894 bin 928 vaka ile Peru izliyor.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 183 bin 78 kişi yaşamını yitirdi, 32 milyon 856 bin 483 kişi virüsü yenerek, sağlığına kavuştu.

KIBRIS’TA SON DURUM: TOPLAM VAKA SAYISI 5 BİNE YAKLAŞTI

Kıbrıs genelinde toplam 4 bin 978 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 4 bin 51 Koronavirüs vakası bulunurken, Koronavirüs nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti...

KKTC’de toplam vaka sayısı 927’ye ulaşırken ölüm sayısı ise 5...

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