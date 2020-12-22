'Dünya nüfusu 2023'de 8 milyarı aşacak'

Vakfın paylaştığı bilgilere göre 2020'de dünya nüfusu 82 milyon 300 bin artarak 7 milyar 837 milyona ulaştı.

2023 yılında ise nüfusun 8 milyarın üzerine çıkması bekleniyor.

BM: Her yıl yüzde 1,09 artış var

Birleşmiş Milletler verileri, dünya nüfusunun her yıl yüzde 1,09 arttığını ortaya koyuyor.

Koronavirüs salgını öncesi bu oranın yüzde 1’in altına düşmesi bekleniyordu ancak orta ve alt gelirli ülkelerde salgın sürecinde nüfusun öngörülenden fazla artabileceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler verileri, uluslararası doğum ortalamasını her kadına 2,4 çocuk olarak gösteriyor; 1960'larda bu sayı 5 çocuk idi.

Asya başı çekiyor

Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu Asya kıtasında yaşıyor. Onu Amerika takip ederken 3'üncü sırada Avrupa kıtası bulunuyor.

BM tahminlerine göre, 2050 yılında dünya nüfusu 9 milyar 7 milyon, 2100 yılında ise 11 milyar 100 milyon olacak.