Dünyada 1,3 milyar insan Covid-19 aşısını reddetti: Sürü bağışıklığı tehlikede

ABD’de Washington, D.C. merkezli bir danışmanlık şirketi olan Gallup tarafından yayımlanan küresel bir anketin sonuçlarına göre, 1,3 milyar yetişkin, kendilerine ücretsiz olarak teklif edilse dahi yeni tip corona virüs aşısı olmayacağını açıkladı.



Geçen yıl 117 ülkede 300 binden fazla kişiyle anket yapılan anket, dünya çapındaki yetişkinlerin yüzde 68'inin kendilerine ücretsiz olarak aşı teklif edildiklerini gösterdi. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 29'u aşıyı reddedeceğini, yüzde 3'ü ise kararsız olduğunu açıkladı. Aşıyı reddeden insanların oranı nedeniyle aşılanan insan sayısı, uzmanların yüzde 70 ile yüzde 85 arasına düştüğünü tahmin ettiği corona virüse karşı sürü bağışıklığı için gereken aralığın altına düşüyor.

Gallup tarafından yapılan 2020 Dünya Anketi, tarihi salgın yıl boyunca insan hayatının nasıl değiştiğini de dikkate alarak, geçen yıl kendi türünde yapılan en büyük çalışma olarak öne çıktı. Ancak sonuçlar, 2021'in ilk birkaç ayında yapılan aşılama kampanyalarının, aşıya yönelik tutumların nasıl etkileyebileceğine dair verilere sahip değil. Yine de anket, tutumların nasıl değişebileceğine ve aşılama dürtüsünün en zor olabileceği zamana dair bir anlık görüntü sunuyor.



Örneğin, ABD’de anketin yapıldığı aşıyı reddetme oranı yüzde 53 ile önemli ölçüde daha yüksekti. 2020 Dünya Anketi'nden sonraki aylarda toplanan yurtiçi anket verileri, ABD'nin Covid-19 aşısına ısınmaya başladığını gösterdi ve ABD’lilerin yüzde 74'ü, Mart ayında yapılan yerel bir Gallup anketine ABD Gıda ve İlaç tarafından yetkilendirilmiş bir aşı için sıraya gireceklerini söyledi.

GÜNEY ASYA ÜLKELERİNDE AŞI REDDİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜK



Bununla birlikte, 2020 Dünya Anketi’nde Güneydoğu Asya ülkelerinde aşı reddinin son derece düşük olduğu görüldü. Myanmar’da çalışmaya katılanların 96'sı aşı olmak istediğini söyledi ve sürü bağışıklığı için en yüksek eşik tahminini aşan tek ülke oldu. Myanmar'ı yüzde 87 ile Nepal, yüzde 85 ile komşusu Tayland ve yüzde 84 ile Laos ve Kamboçya izledi.

DÜNYADAKİ EN FAZLA AŞI REDDİ KAZAKİSTAN'DA

Ancak bu, aynı tutum Doğu Avrupa'da ve birçok Sovyetler sonrası cumhuriyette görülmedi. Dünyadaki en düşük aşı isteğinin Kazakistan olduğu ortaya çıktı. Bu ülkede ankete katılanların sadece yüzde 25'i ücretsiz aşı alacaklarını belirtti. Aşı olacağını söyleyenlerin oranı Macaristan'da 30, Bulgaristan’da yüzde 33'te kaldı. Covid-19 aşısı uygulayan ilk ülke olan Rusya'da ise 2020'de yalnızca ankete katılanların yüzde 37’si corona virüs enfeksiyonunu önleyebilecek bir aşı yaptırmaya istekli olduğunu söyledi.

1,7 MİLYAR KİŞİ COVİD NEDENİYLE İŞİNE ARA VERDİ



Öte yandan, Gallup’un anketi, corona virüs salgını tüm dünyadaki ekonomileri kapatırken 2020'de 1,7 milyar yetişkinin geçici olarak çalışmayı bıraktığını da ortaya koydu. Yetişkinlerin yüzde 53'ü, küresel sağlık krizi nedeniyle işlerinde çalışmayı bir süre bıraktıklarını bildirdi.



Buna göre Afrika ülkesi Zimbabwe, işçilerinin yüzde 79'unun çalışma hayatında Covid-19 nedneiyle en yüksek oranda kesinti yaşandı. Filipinler ve Peru’da sırasıyla yüzde 77 ve yüzde 75 oranında ekonomik yaşam duraksadı. Ancak, Alman işçilerin sadece yüzde 6'sı bir süre çalışmayı bıraktıklarını bildirdi. Her 10 işçiden birden daha azının iş bırakma yaşandığı diğer ülkeler yalnızca Avusturya ve İsviçre oldu.

FİLİPİNLERDE YETİŞKİNLERİN YÜZDE 64'Ü İŞİNİ KAYBEDERKEN İSVİÇRE'DE BU ORAN SADECE YÜZDE 3

Bununla birlikte, Filipinler ayrıca pandemi çağındaki genel iş kayıpları listesinin başında yer aldı ve çalışanların yüzde 64'ü işini kaybetti. Zimbabwe, işçilerinin yüzde 62'sinin işlerini kaybetmesiyle üçüncü sırada yer aldı. Yine, diğer uçta zengin bir Avrupa ülkesi yer aldı. İsviçrelilerin yalnızca yüzde 3 işini kaybetti.



Genel olarak, dünya çapında Covid-19 kriziyle istihdam edilen her üç kişiden biri kendilerini işsiz bulduklarını bildirdi. Sekiz ülkede, işçilerin yarısından fazlası işini kaybetti. Çok sayıda insanla ölçüldüğünde, Hindistan 400 milyon işgücünü içeren yüzde 53'lük iş kaybıyla dünya çapında en çok etkilenen ülke oldu. ABD'de ise iş nüfusun yüzde 13'ü kapsayan 30 milyon kişi işini kaybetti.



Diğer taraftan Gallup, "Anket sırasında iş sahibi olanların yarısı, Covid-19 salgını nedeniyle işverenlerinden normalden daha az para aldıklarını söyledi. Bu yaklaşık 1,6 milyar yetişkin anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.