Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95970
ALTIN
244.789
DOLAR
6.3064
STERLİN
8.3751
EURO
7.4023
'Kaliteli kalori': Sizin için en besleyici kalori hangisi?
'Kaliteli kalori': Sizin için en...
Okul başarısını etkileyen 6 öneri
Okul başarısını etkileyen 6 öneri
İş yaşam dengesi için 5 püf nokta: Mutluluk ve başarı formülü
İş yaşam dengesi için 5...
İşte dünyanın en pahalı 'akılsız' telefonu
İşte dünyanın en pahalı 'akılsız'...
Libidoyu Yükselten Mucizevi Besinler
Libidoyu Yükselten Mucizevi Besinler

Dünyada 50 milyon kişi 'demans'tan muzdarip

20 Eylül 2018 Perşembe 13:17
Dünyada 50 milyon kişi 'demans'tan muzdarip

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), zihinsel performansı etkileyen demans (bunama) hastalığından dünya genelinde 50 milyon kişinin muzdarip olduğunu ve bu rakamın 2050'de 152 milyona yükseleceğini öngörüyor. 
Türkiye'de "bunama" olarak da bilinen ve zihinsel performansı etkileyen demansın en yaygın görülen şekli alzaymır, günlük aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile nitelenen nöropsikiyatriksemptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalık olarak tanımlanıyor.
İlk kez 1906'da Alman psikiyatrist ve patolojist Alois Alzheimer tarafından tanımlanan ve 65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olduğu tespit edilen alzaymır hastalığı için hala etkili teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor.
Alzaymırla ilgili farkındalık oluşturmak ve bu hastalıkla yaşayanlara destek olmak amacıyla her yıl 21 Eylül, "Dünya Alzaymır Günü" olarak kutlanıyor.  
DSÖ, dünya genelinde demans hastalarının sayısının 50 milyon olduğunu, 2030'da bu rakamın 83 milyona, 2050'de ise 152 milyona yükseleceğini öngörüyor.
İlerleyen yaşın demans için bilinen en güçlü risk faktörü olmasına rağmen bu hastalığın yaşlanmanın normal bir parçası olmadığını vurgulayan örgüt, demansınhalihazırda dünya genelinde ölümlerin önde gelen 7'nci nedeni olduğuna işaret ediyor.
Alzaymır, 65 yaş üstü grubun yüzde 2 ila 4’ünde, 85 yaş üstü grubun ise yüzde 20'sinde görülüyor.
HER 3 SANİYEDE BİR YENİ DEMANS VAKASI TEŞHİS EDİLİYOR
Hastalığın en bariz semptomu, yakın zamandaki olayların hatırlanamaması olarak ortaya çıkıyor. Bozukluğun ilerlemesiyle bilişsel yeteneklerdeki kayıp artıyor, frontal ve temporal lob ile ilişkili dil, ince motor hareketler ve tanıma becerilerinde işlev kaybı başlıyor.
Her 3 saniyede bir yeni demans vakasının teşhis edildiği uyarısında bulunan örgüt, "21. yüzyılın kabusu" olarak adlandırılan alzaymırın en önemli küresel sağlık ve sosyal krizlerinden biri olduğunu belirtiyor. 
DSÖ, dünya çapında yaklaşık 50 milyon kişinin demasla yaşıyor olmasına rağmen sadece birkaç ülkenin halihazırda ulusal demans planları olduğuna dikkati çekiyor. Örgüt, demansla yaşayan hastaların ve onlara bakıcılık yapan kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmek ve hizmetlere adil erişimlerini artırmak için üye ülkeleri kapsamlı kamu politikaları oluşturmaya davet ediyor.
Uluslararası Alzheimer Hastalığı Kurumu (ADI) ve Yaşlanma Üzerine Küresel Koalisyonun (GCOA), temmuz ayında ABD'de düzenledikleri konferansta yayınladıkları indekse göre, 2050'de nüfusun yaşlanması sonucu bunama yaşayanların yaklaşık yüzde 70'i gelişmekte olan ülkelerde olacak.
DSÖ'nün son verilerine göre, demans hastalığının dünya ekonomisine maliyeti 818 milyar dolar. Örgüt, durumun ciddiyetine dikkati çekmek için "Demans bir ülke olsaydı, dünyanın en büyük 18'inci ekonomisi olurdu. Bir şirket olsaydı yıllık geliriyle Apple (742 milyar dolar) ve Google'ı (368 milyar dolar) aşarak dünyanın en büyük şirketi olurdu." değerlendirmesinde bulundu. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
DemansHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bütün sahili kapladı… Görenleri korku sardı…
Bütün sahili kapladı… Görenleri korku sardı…
Dehşet! Yolcuların burunları bir anda kanamaya başladı
Dehşet! Yolcuların burunları bir anda kanamaya başladı
Dünyada aşırı yoksulluk oranı ilk defa yüzde 10'a geriledi
Dünyada aşırı yoksulluk oranı ilk defa yüzde 10'a geriledi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim