Dünyada ikinci ABD'de ilk kez: Ölen kadının rahmi can verdi

Doktorlar kız olan bebeğin sezeryenle doğduğunu açıkladı. Brezilyalı doktorların iki yıl önce gerçekleştirdiği benzeri doğumdan sonra aynı işlem dünyada ikinci kez Amerika'da gerçekleşti.

30 yaşlarında olan annenin doğumu başarıyla sonuçlanırken , iki kadında yapılan deneme başarısız oldu. Sırada ölen kişilerin rahim nakilleriyle hamile kalmayı bekleyen 10 kadın daha var. Cleveland Clinic'den Dr.Uma Perni yaptığı açıklamada, “Bunun bir araştırma olduğunu hatırlamak önemlidir, ancak gelecekte kadınlar için seçeneklerin ne olabileceğini görmek heyecan verici” dedi. Klinik, hamile kalmaya çalışan kadınların yaşlarının 21 ila 39 olduğunu açıkladı.