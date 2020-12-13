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Dünyada vaka sayısı 72 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 72 milyon 397 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 616 bini, iyileşenlerin sayısı ise 50 milyon 724 bini aştı.

13 Aralık 2020 Pazar 22:51
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Dünyada vaka sayısı 72 milyonu geçti

Vaka sayısı ABD'de 16 milyon 583 bini, Hindistan'da 9 milyon 881 bini, Brezilya'da 6 milyon 889 bini ve Rusya'da 2 milyon 653 bini geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımı konusunda tavsiyede bulunurken, Pfizer ve BioNTech'in aşısı bugün ülke içinde dağıtıma çıktı.

İngiltere'de kurallara uyulmadı

İngiltere'de en çok vakanın görüldüğü Başkent Londra'daki caddelerde eğlenmek için toplanan kalabalıklar, COVID-19 önlemlerine uymuyor.

Başkentteki Regent, Oxford caddelerinde ve Piccadilly Meydanı'nda toplanan kalabalıkların ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen kurallara uymadığı görüldü.

Almanya'da tedbirler sertleşiyor

Almanya, COVID-19 salgınında günlük yeni vaka sayılarının artması nedeniyle önlemleri 16 Aralık'tan itibaren sertleştirecek.

Belçika'da polis salgınla mücadele kapsamında yasaklanmasına rağmen gençlerin düzenlediği partilere baskın düzenledi.

Malezya, COVID-19 aşısı alımlarını artırarak halkın yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor

Japonya, Afrika kıtasının başlıca giriş kapılarından Güney Afrika ile COVID-19 salgını sonrası ticari ilişkilerini geliştirmekte mutabık kaldı.

Çin'in Heilongjiang eyaletinde, Rusya'nın Vladivostok şehrine komşu liman kenti Dongning'de son iki günde iki yeni vaka tespit edilmesinin ardından, 3'ncü seviye acil durum ilan edildi. Şehrin metropol bölgesi ile kırsaldaki iki köyde vatandaşlara toplu test uygulanmasına karar verilirken, son 24 saatte COVID-19 testi negatif çıkmayan vatandaşların şehirden ayrılmaları yasaklandı.

Güney Kore tedbirleri artıracak

Güney Kore'de vakalardaki artış nedeniyle Devlet Başkanı Moon Jae-in önderliğinde acil durum toplantısı yapıldı. Moon, salgında kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, günlük vaka sayısının bu seviyede ilerlemesi halinde 3'ncü seviye tedbirlere geçileceğini ifade etti.

Malezya hükümeti, COVID-19 aşısı alımlarını artırarak vatandaşların yüzde 70'ini aşılamayı planladığını açıklarken, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub da Ipoh eyaletine bağlı Kinta şehrinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına yarından itibaren son verileceğini duyurdu.

Kuveyt'te koronavirüs aşısına onay

Kuveyt, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımına onay verdi.

Pakistan Parlamento Ulusal Sağlık Hizmetleri Sekreteri Dr. Nauşin Hamid, Pakistan'ın aşı temininde kullanılmak üzere ayırdığı 150 milyon doların 250 milyon dolara çıkarıldığını belirtti. 

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