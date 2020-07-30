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Dünyanın beklediği aşı üretilince nasıl satılacak?

İlaç firmaları koronavirüse karşı aşı bulmak için seferber oldu. Aşı bulunduğunda bundan yüksek kazançlar sağlanıp sağlanmayacağı ise merak konusu.

30 Temmuz 2020 Perşembe 13:51
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Dünyanın beklediği aşı üretilince nasıl satılacak?

İngiliz Independent gazetesinde yayımlanan makaleye göre, aşının bulunması halinde tek firmanın tekelinde fahiş fiyata satılması imkansız.

Yüz milyonlarca insan koronavirüse karşı geliştirilecek aşıyı bekliyor.

Ekonomilerini tekrar eski haline döndürmek isteyen pek çok ülke yönetimi, aşı için ilaç firmalarına destek veriyor.

Koronavirüs vakalarındaki önlenemeyen artış, ilaç firmalarının aşı bulunduğunda bundan kazanç sağlayıp sağlamayacağı sorusunu gündeme getirdi.

İngiliz Independent gazetesinde yayımlanan bir makale bu soruya cevap aradı. Buna göre, herhangi bir hastalığa karşı ilaç bulunduğunda, ilaç şirketleri patent alarak üretimi kendi tekellerinde devam ettiriyor. Bunun üzerinden kar elde ediyor.

Olağanüstü dönemlerde tek firma tekelinde aşı üretimi önleniyor

Ancak koronavirüs salgını gibi olağanüstü dönemlerde, bulunacak bir aşının tek firma tekelinde olması Dünya Ticaret Örgütü'nün de onayladığı uluslararası anlaşmalarla önleniyor. Bu nedenle koronavirüs aşısının herhangi bir firmanın tekelinde fahiş fiyatlara satılması imkansıza yakın görülüyor.

Koronavirüs tedavisinde etkili olan ilaçlardan birini üreten Amerikan firması AbbVie geçtiğimiz aylarda ilacın patentinden vazgeçtiğini açıklamıştı. Firma ilacın diğer ülkelerde de üretilmeye başlamasının ardından bu kararı almıştı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsKoronavirüs Aşısı
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