‘Dünyanın en büyük ağızlı kadını’ ününe ün katıyor

ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan TikTok fenomeni Samantha Ramsdell, Ağustos ayının başında 'dünyanın en büyük ağızlı kadını' olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.

Dünyanın en büyük ağızlı kadını seçilmeden önce TikTok’ta paylaştığı videolar ile tanınan Ramsdell, Guinness tarafından seçilmesinin ardından ününe ün kattı.

Guinness tarafından yapılan ölçümlerde ağzını açtığında yatay olarak 10, dikey olarak 6,56 santimetre büyüklüğe sahip olan Ramsdell, son dönemde paylaştığı büyük sandviçleri yeme videoları ile gündeme geldi.

Dünyanın en büyük ağızlı kadını olması sonrasında açıklamada bulunan Samantha Ramsdell, her zaman büyük bir ağzı olduğunu söylerken, “Ağzım sebebiyle bu kadar ünlü olmanın mümkün olacağını hiç düşünmemiştim” dedi.

TikTok’ta paylaştığı videolarda, ağzına üç çörek, tam elma ya da büyük boy patates kızartması sığdırmasıyla tanınan Ramsdell, büyük ağızlı olmanın iyi bir şey olmadığını, küçükken arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığını söyledi.

Paylaştığı videoların ardından TikTok'ta 1,8 milyon takipçiye ulaşan Ramsdell'in gönderilerini ise bugüne kadar yaklaşık 51 milyon kişi beğendi.

Ramsdell, “Eskiden gerçekten çok güvensizdim ve ağzımı küçük bir şekilde tutmak istiyordum” derken, “Şimdi ise benimle ilgili en büyük, en iyi şeylerden biri" diye konuştu.

Günün birinde zekasını ve sesini kullanarak şov programı yapmayı hedeflediğini belirten Ramsdell, "Kendime ‘bu senin süper gücün, Seni eşsiz ve özel yapan şey bu’ diyorum" derken, "Herkes onları farklı kılan şeyleri kutlamalı" şeklinde konuştu.