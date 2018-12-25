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Dünyanın en ince belli kadını Sophia Vegas’ın son hali şaşırttı

Sophia Vegas, 46 santimlik bel çevresiyle 'dünyanın en ince belli kadını' unvanına sahipti. Vegas'ın son halini görenler inanamadı...

25 Aralık 2018 Salı 17:10
Dünyanın en ince belli kadını Sophia Vegas’ın son hali şaşırttı

Alman yıldız Sophia Vegas, yıllar önce ince bir bele sahip olabilmek için ameliyat olmuş, kaburgalarını aldırmıştı. Bir kum saatini andıran vücudunun şeklini koruyabilmesi için de sürekli korse takıyordu…

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Ameliyat sonrası 46 santimlik bir bele sahip olan Vegas, artık dünyanın en ince belli kadını unvanına da sahip olmayı başardı. Ne var ki, beli sayesinde pek çok projede yer alan ve ünlü olan Vegas’ın son hali görenleri şaşırttı.

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Geçtiğimiz gün erkek arkadaşı ile birlikte Beverly Hills’te yılbaşı alışverişi yaparken görüntülenen Sophia Vegas’ın son hali şaşırttı. Şu an altı aylık hamile olduğu öğrenilen Vegas, kilo almaktan ya da belinin kalınlaşmasından da mutsuz olmadığı belirtti.

Sophia'nın son hali... Vegas şu an 6 aylık hamile...

Sophia’nın son hali… Vegas şu an 6 aylık hamile…

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Anahtar Kelimeler:
Sophia Vegas
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