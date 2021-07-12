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Dünyanın en pahalı hamburgeri 5 bin euroya satıldı

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Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dünya çapında birçok ekonomiyi ve işletmeyi alt üst etti. Ancak, bu durum Hollandalı restoran sahibi Robbert Jan de Veen'i dünyanın en pahalı hamburgerini üretmeye ve gelirini hayır kurumlarına bağışlamaya sevk etti. 5 bin euroluk (yaklaşık 51 bin lira) fiyatıyla dikkat çeken hamburger için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:58
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Dünyanın en pahalı hamburgeri 5 bin euroya satıldı

Hollanda’da Amsterdam yakınlarındaki Voorthuizen kasabasında şef Robbert Jan de Veen tarafından işletilen De Dalton'un restoranı, 5 bin euroluk (yaklaşık 51 bin lira) fiyatıyla dikkat çeken dünyanın en pahalı hamburgerini üretti.

5 BİN EUROYA SATILDI

“ The Golden Boy” (Altın Çocuk) adlı burger, 28 Haziran'da Hollanda merkezli holding Remia International'a 5 bin euro (yaklaşık 51 bin lira) karşılığında satıldı ve Hollanda Kraliyet Yiyecek ve İçecek Derneği başkanı Rober Willemse tarafından yenildi.

De Veen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünya rekoru kırmak benim çocukluk hayalimdi ve harika hissettiriyor” dedi.

YENİLEBİLİR ALTIN TOZUYLA KAPLANDI

Hamburger, Japon Wagyu bifteği, Beluga havyarı, Alaska kral yengeci ve beyaz trüf gibi bir dizi pahalı malzeme içeriyor. Aynı zamanda burgerin ekmeği yenilebilir altın tozuyla  kaplandı.

De Veen, satıştan elde edilen geliri Hollanda'daki gıda bankalarına yardım eden kar amacı gütmeyen bir kuruluşa bağışladı. Şef, 5 bin euroluk bağışın, yardım kuruluşunun ihtiyacı olan insanlar için yaklaşık bin gıda paketi almasına yardımcı olacağını söyledi.

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Dünyanın En Pahalı Hamburgeri
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