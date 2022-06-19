Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı!

Günümüzde çok uluslu şirketler, kendi ülkesi dışında çalışan profesyonellere maliyetler sebebiyle daha sıcak bakmaya başlarken, ‘expat’ olarak tanımlanan bu çalışanların tercihlerinde; yaşanılacak ülkenin ekonomik koşulları önemli bir yer tutuyor. Yapılan son araştırmada; 120 ülkeden 207 şehir incelenerek bir liste hazırlandı ve ‘expat’lar için en pahalı ülkeler sıralandı.
Yiyecek-içecek fiyatları, ev giderleri, hizmetler, toplu taşıma gibi ekonomik etkenler göz önüne alınarak hazırlanan listedeki ilk 20 şehir…
1- HONG KONG
Hong Kong, ikinci kez üst üste listenin zirvesinde yer aldı. Hong Kong’da bir fincan kahve 5,21 dolar, petrolün litresi 3,04 dolar ve domatesin kilosu ise ortalama 11,51 dolardan satılıyor.
2- NEW YORK
3- CENEVRE
4- LONDRA
5- TOKYO
6- TEL AVİV
7- ZÜRİH
8- ŞANGAY
9- GUANGZHOU
10- SEUL
11- SAN FRANCISCO
12- SHENZEN
13- SİNGAPUR
14- PEKİN
15- KUDÜS
16- BERN
17- YOKOHAMA
18- KOPENHAG
19- OSLO
20- TAİPEİ