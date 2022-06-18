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Dünyanın en pahalı şehirleri

Uluslararası şirketler ve işçiler için veri, yazılım ve danışmanlık hizmetleri sunan ECA International, 2022 yılında yabancılar için en pahalı ülkeleri sıraladı.

18 Haziran 2022 Cumartesi 19:42
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Dünyanın en pahalı şehirleri
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Günümüzde çok uluslu şirketler, kendi ülkesi dışında çalışan profesyonellere maliyetler sebebiyle daha sıcak bakmaya başlarken, ‘expat’ olarak tanımlanan bu çalışanların tercihlerinde; yaşanılacak ülkenin ekonomik koşulları önemli bir yer tutuyor.

Yapılan son araştırmada; 120 ülkeden 207 şehir incelenerek bir liste hazırlandı ve ‘expat’lar için en pahalı ülkeler sıralandı.

Yiyecek-içecek fiyatları, ev giderleri, hizmetler, toplu taşıma gibi ekonomik etkenler göz önüne alınarak hazırlanan listedeki ilk 20 şehir…

1- HONG KONG

Hong Kong, ikinci kez üste üste listenin zirvesinde yer aldı. Hong Kong’da bir fincan kahve 5,21 dolar, petrolün litresi 3,04 dolar ve domatesin kilosu ise ortalama 11,51 dolardan satılıyor.

2- NEW YORK

3- CENEVRE

4- LONDRA

5- TOKYO

6. TEL AVİV

7- ZÜRİH

8- ŞANGAY

9- GUANGZHOU

10- SEUL

11- SAN FRANCISCO

12- SHENZEN

13- SİNGAPUR

14- PEKİN

15- KUDÜS

16- BERN

17- YOKOHAMA

18- KOPENHAG

19- OSLO

20- TAİPEİ

Anahtar Kelimeler:
DünyaUluslararası şirketlerECA International
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