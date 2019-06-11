Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

Dünyanın en pahalı tablosu Salvator Mundi Suudi prensin yatında bulundu

Leonardo da Vinci’nin başyapıtlarından biri olan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından rekor fiyata satın alındıktan sonra gizemli bir şekilde kayıplara karışan Salvator Mundi tablosu, Prens'in lüks yatında ortaya çıktı.

11 Haziran 2019 Salı 11:53
Dünyanın en pahalı tablosu Salvator Mundi Suudi prensin yatında bulundu
banner44

  • Rönesans ustası Leonardo da Vinci’nin 1500’lü yıllarda yaptığı Salvator Mundi adlı tablo, Kasım 2017’de 450 milyon 300 bin dolara Badr bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan Al Saud tarafından satın alınmıştı. Böylece Salvator Mundi, bir açık artırmada satılan gelmiş geçmiş en pahalı yağlı boya tablo oldu.

  • Prens'in, kraliyet ailesinin daha kıdemli bir üyesi olan Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Salman adına hareket ettiğine inanıldığından, tabloyu asıl satın alananın Bin Salman olduğu açıklanmıştı. Bin Salman, krallığın fiili yöneticisi ve muhtemelen Orta Doğu'daki en güçlü kişi olarak görülüyor.

  • 2017’de rekor fiyata satın alınmasından sonra kayıplara karışan ve aylardır gizemli bir şekilde nerede olduğu bilinmeyen tablo ortaya çıktı.

  • Sanat yayın organı ArtNet’teki habere göre resim, Bin Salman’a ait, 50 kişilik mürettebatı olan, bir helikopter pisti ve bir denizaltı askısı bulunan Serene adlı devasa yatta tutuluyor.

  • Suudi hükümetinin Uluslararası İletişim Merkezi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

  • 26 Mayıs’ta Kızıl Deniz’deki Şarm El-Şeyh’te demirleyen yatta bulunan tablo için uzmanlar, 500 yaşındaki hassas bir başyapıtın açık denizde, nemli bir ortamda tutulmasının sağlıklı olmadığı görüşünde.

  • Artnet’e göre, Salvator Mundi, Suudi Krallığı'nın Al-Ula bölgesinde bir kültür merkezi oluşturulana kadar Muhammed Bin Salman’ın 134 metrelik yatında kalacak. Kültür merkezi projesinin henüz “keşif aşamasında” olduğu biliniyor.

  • banner41
    Paris’teki Louvre Müzesi’nin sözcüsü Celine Dauvergne, ekim ayında açılacak sergi için eseri ödünç almak istediklerini belirtti.

  • Erkek Mona Lisa olarak adlandırılan ve 450 milyon dolarla şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan tablo olan Salvator Mundi ile ilgili kısa süre önce Arap basınında bir takas iddiası ortaya atılmıştı. 

    Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın Da Vinci'ye mal edilen tabloyu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Topaz isimli yatıyla takas ettiğine dair iddialar öne sürülmüştü.

  • 147 metre uzunluğunda olan ve 26 yatak odası bulunan Topaz isimli yatın değerinin de 450 milyon dolar civarında olduğu belirtilmişti.

    Arap basınına göre Muhammed Bin Salman, İsa peygamberi dünyanın kurtarıcısı olarak resmeden tabloyu, ödenen fiyata gelen tepkiler nedeniyle elden çıkarmıştı.

  • Yükselen tepkiler üzerine Suudi medyası olayı reddetmiş, ardından BAE kültür ve Turzim Müdürlüğü bir açıklama yaparak tablonun Dubai'de açılan Louvre Müzesi için satın alındığını açıklamıştı.

  • Da Vinci'nin yaptığı son resim olan Salvator Mundi, diğer müzelerde sergilenen eserlerinin aksine özel koleksiyonda bulunuyordu. 1500 yılında yapıldığı tahmin edilen da Vinci'nin bu tablosu, Rönesans dönemi ressamın günümüze kadar var olmayı başarmış 20 kadar tablosundan bir tanesi.

    İlk olarak İngiltere Kralı I. Charles'ın koleksiyonunda kayıt altına alınan Salvator Mundi tablosu, 1763'te açık artırma ile satılmış, ancak tabloya dair herhangi bir kayıt olmaması sebebiyle 1900 yılına kadar nerede olduğu bilinmiyordu. Bu tarihte ortaya çıktığında ise İsa Peygamber'in yüzü ve saçının bir başkası tarafından boyandığı görülmüştü.

  • 1958'de Sotheby's müzayede evi tarafından sadece 45 sterline satılan tablo, 2005'te üstüne boyama yapılmış bir şekilde tekrar açık artırma ile satılmıştı. 

    Tablonun sadece Avrupalı bir koleksiyoner olarak tanımlanan alıcısı bu tarihte restorasyon süreçlerine başlamış ve altı yıllık araştırma sonucunda tablo, Da Vinci'nin 500 yıldan daha eski bir eseri olarak tasdiklenmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
En Pahalı Tablo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birkaç ‘like’ uğruna canından oldu
Birkaç ‘like’ uğruna canından oldu
‘İngiltere’de zenginler düğünlerde şempanze eti yiyor’
‘İngiltere’de zenginler düğünlerde şempanze eti yiyor’
İngiltere’de Başbakan adayları belli oldu
İngiltere’de Başbakan adayları belli oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim