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Dünyanın en şanslı insanı!

Kimi durumlarda kendinizi dünyanın en şanssız insanı olarak tanımladığınız olmuştur. Hatta bu kötü giden talihi değiştirmek için birçok yola başvurmuşsunuzdur. Dünyanın en şanslı insanlarından biri kabul edilen Bill Morgan’un hayatı da tam olarak kötü olayların yaşandığı bir dizi gibiydi. Ancak bu talihsizlik zinciri kırıldı ve kendisine iki kez büyük ikramiye çıktı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 16:18
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Dünyanın en şanslı insanı!
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Avustralya’da yaşayan ve tır şoförlüğü yaparak hayatını kazanan Bill Morgan, 1998 yılında bir trafik kazası geçirdi. Mucizevi bir şekilde kazadan sağ çıkmayı başaran Morgan bu sefer de kalp krizi geçirdi. Sırt ağrısı şikayetiyle acile gittiği sırada verilen ilaca alerjik reaksiyon gösteren Morgan’ın kalbi duruma noktasına geldi. Durumu kritikleşen Morgan yoğun bakıma kaldırıldı. Komadayken kalbinin durması nedeniyle resmi olarak ölü sayıldı. Ancak ölüm saatinden 14 dakika sonra bu şanslı adam hayata geri döndü. Uzun bir süre boyunca bitkisel hayatta kalan Morgan’ın doktorları ailesinin ümidini kesmesini söyledi. Fakat mucize bir kez daha yaşandı ve Morgan hayata tutundu.

KÖTÜ KADERİ BİR ANDA DEĞİŞTİ

Komada kaldığı 12. günün sonunda gözlerini açan Morgan, bunun yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu düşünerek yeni bir iş buldu. Kız arkadaşı Lisa Well’e evlenme teklifi etti ve çift evlilik hazırlıklarına başladı. Evlilik hazırlıkları sırasında şans oyunlarına merak salan Morgan, bir bilet aldı ve 17 bin dolar değerinde bir araba kazandı. Yaşam hikayesi basının ilgisini çeken Morgan, kayıt yapıldığı sırada ısrarlar sonucunda yeniden bilet aldı. Bu bilete ise canlı yayında tam 250 bin dolar ikramiye çıktı.

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