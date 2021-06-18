'Dünyanın en ünlü aslanı' Scarface öldü

Dünyanın en ünlü aslanı olarak nitelendirilen ve adını sağ gözündeki yara izinden alan Scarface 14 yaşında doğal sebeplerden hayatını kaybetti.

​Kenya'nın güneydoğusunda Tanzanya sınırında yer alan Maasai Mara doğal yaşam alanının en yaşlı aslanı olan Scarface'ın son dönemde iyice zayıfladığı, 11 Haziran'da da 'huzur içinde hayata gözlerini yumduğu' açıklandı. Scarface'in türünden olan aslanlar ortalama 10-14 yıl yaşıyor.

Adına Facebook hesabı açılan Scarface çeşitli belgesellere de konu olmuştu.

Scarface, 2012'de sürüsünü korumak isteyen Masai kabilesi mensubu biri tarafından vurulmuş, sağ gözündeki yarayı da o şekilde almıştı.