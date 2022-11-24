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Dünyanın en yaşlı kedisi!

İngiltere’nin başkenti Londra'da 26 yaşındaki Flossie isimli bir kedi, "dünyanın en yaşlı kedisi" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

24 Kasım 2022 Perşembe 20:41
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Dünyanın en yaşlı kedisi!



CNN'in haberine göre, kahverengi ve siyah renkli kedi, 26 yıl 329 günlük yaşıyla rekor kırdı.

Guinness Rekorlar Kitabı da Flossie'yi "dünyanın en yaşlı kedisi" olarak tanıdı.

27 yaşını doldurmasına az kalan kedinin yaşının, insan yaşına göre 120 yıla denk geldiği belirtiliyor.

İngiltere'de insanları kedilerin hayat hakkı konusunda eğiten “Cats Protection” adlı yardım kuruluşundan Flossie'yi sahiplenen Vicki Green, "dünyanın en yaşlı kedisinin" sevecen ve oyunbaz bir kedi olduğunu söyledi.

Green, "Flossie'nin özel bir kedi olduğunu biliyordum ancak evimi bir dünya rekoru sahibiyle paylaşacağımı düşünmemiştim." dedi.

Öte yandan, Green, sağır ve görme yeteneği zayıflayan Flossie’nin sağlığının genel olarak iyi olduğu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Flossieİngiltere
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