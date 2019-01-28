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Dünyanın ilk "esrar otomatı" ABD'de hizmete açıldı

28 Ocak 2019 Pazartesi 11:45
Dünyanın ilk "esrar otomatı" ABD'de hizmete açıldı

Kenevir ve türlerini tıbbi ya da keyfi amaçla kullananlar akıllı satış makinesinden istedikleri ürünü kolaylıkla satın alabilecekler.

Greenbox Robotics firmasının ürettiği Greenbox adı verilen makinedeki ürünü seçmek ve kredi kartı veya Apple Pay ile ödeme yapmak yeterli oluyor. Daha sonra makinenin robot eli seçilen ürünü müşteriye veriyor.

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MÜŞTERİLERİN KİMLİKLERİNİ OKUYOR

ABD'deki Fox11 televizyon kanalına konuşan şirketin CEO'su Zach Johnson, bu makineyi geliştirmek için ekibiyle birlikte bir yıldan fazla bir süredir çalıştıklarını belirtti.

İlk olarak Los Angeles'da hizmete açılan makineler müşterilerin kimliklerini okuyabiliyor ve yüz tanıma teknolojisiyle yaşlarını tespit edebiliyor.

Şirketin CEO'su daha önce yarım saat süren satın alma işleminin dokunmatik akıllı tasarım sayesinde iki dakikaya indiğini belirterek bu akıllı makinelerin insanların yaşamlarını kolaylaştırdığı gibi esrar endüstrisi için de benzer bir kolaylık sağlayacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Esrar Otomatı
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