Dünyanın ilk temizlik uydusu, yörüngedeki ilk testi geçti

Japonya merkezli uzay firması Astroscale, yörüngedeki uzay çöplerini toplaması için tasarladığı uzay aracının ilk testi başarıyla tamamladığını duyurdu.

Şirket, ELSA-d ismini verdiği uydunun 25 Ağustos'ta gerçekleştirdiği gösteride, küçük bir uzay aracını yörüngede önce serbest bıraktığını, ardından manyetizma aracılığıyla yeniden yakaladığını açıkladı.

Firmaya göre testin tamamlanması saniyeler sürdü. Uydu, iticilerini ateşlemeden ve serbest bıraktığı uzay aracıyla yeniden bağlantı kurmadan önce ondan sadece birkaç santimetre uzaklaştı.

Astroscale'in yöneticilerinden Chris Blackerby, "Bu bir ilk adımdı ama bizim için büyük bir adımdı" diye konuştu.

(Independent)