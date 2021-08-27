Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da olaylı gece!
Lefkoşa'da olaylı gece!
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna...
62 yaşındaki adamdan küçük kıza taciz
62 yaşındaki adamdan küçük kıza...
Kaza yapan zanlının üstünden hap çıktı
Kaza yapan zanlının üstünden hap...
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın gebertecem”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın...

Dünyanın ilk temizlik uydusu, yörüngedeki ilk testi geçti

Japonya merkezli uzay firması Astroscale, yörüngedeki uzay çöplerini toplaması için tasarladığı uzay aracının ilk testi başarıyla tamamladığını duyurdu.

27 Ağustos 2021 Cuma 23:50
8 Okunma
Dünyanın ilk temizlik uydusu, yörüngedeki ilk testi geçti

Japonya merkezli uzay firması Astroscale, yörüngedeki uzay çöplerini toplaması için tasarladığı uzay aracının ilk testi başarıyla tamamladığını duyurdu.

Şirket, ELSA-d ismini verdiği uydunun 25 Ağustos'ta gerçekleştirdiği gösteride, küçük bir uzay aracını yörüngede önce serbest bıraktığını, ardından manyetizma aracılığıyla yeniden yakaladığını açıkladı.

Firmaya göre testin tamamlanması saniyeler sürdü. Uydu, iticilerini ateşlemeden ve serbest bıraktığı uzay aracıyla yeniden bağlantı kurmadan önce ondan sadece birkaç santimetre uzaklaştı.

Astroscale'in yöneticilerinden Chris Blackerby, "Bu bir ilk adımdı ama bizim için büyük bir adımdı" diye konuştu.

(Independent)

Son Güncelleme: 27.08.2021 23:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük miktarda para Taliban'ın eline geçti
Büyük miktarda para Taliban'ın eline geçti
Covid-19’dan taburcu oldu, evde Covid-19’dan ölmüş kocasını buldu
Covid-19’dan taburcu oldu, evde Covid-19’dan ölmüş kocasını buldu
Bilim insanları "insan yaşamına uygun" yeni bir gezegen türü keşfetti
Bilim insanları "insan yaşamına uygun" yeni bir gezegen türü keşfetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim