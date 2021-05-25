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Dünyanın merakla beklediği Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman?

Dünya gökyüzünde “Süper Ay” ile tam Ay tutulmasına aynı anda tanık olacak.

25 Mayıs 2021 Salı 23:45
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Dünyanın merakla beklediği Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman?

Süper Çiçek Kanlı Ay olarak adlandırılan bu olay gökyüzünde izlenebilecek. İşte Süper Çiçek Kanlı Ay tutulmasına ilişkin bilmeniz gerekenler….

Mayısta ortaya çıktığı için “çiçek” olarak anılan “Süper Ay” görünümü ile, tutulma sırasında Ay’ın büründüğü kızıl renkten ötürü “Kanlı Ay” olarak adlandıran görünüm aynı anda ortaya çıkacak.

“Süper Çiçek Kanlı Ay” adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak.

İki olay bir anda yaşanacak: Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman? - 3

Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika’nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru’nun batısı, Şili ve Arjantin’in güneyi ile Avustralya’nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu’nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.

İki olay bir anda yaşanacak: Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman? - 4“KANLI AY”

Tam Ay tutulması Dünya’nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay’ın tamamıyla Dünya’nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

İki olay bir anda yaşanacak: Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman? - 5

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay’a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya’nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay’ın bu durumuna “Kanlı Ay” adını veriyorlar.

İki olay bir anda yaşanacak: Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman? - 6“SÜPER AY”

Diğer yandan Ay’ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre’ye en yakın olduğu “yerberi” konumundaki görünümüne “Süper Ay” deniliyor. Bu görünüm, Ay’ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlıyor.

İki olay bir anda yaşanacak: Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman? - 7“ÇİÇEK AY”

“Çiçek Ay” adlandırması ise Kuzey Yarım Küre’de çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için kullanılıyor.

İki olay bir anda yaşanacak: Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman? - 8

Yarınki tutulma, ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılacak.

İki olay bir anda yaşanacak: Süper Çiçek Kanlı Ay ne zaman? - 9

Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar yarın gökyüzünde “Süper Çiçek Ay”ı seyrederken, Amerika’nın batısından Pasifik’in doğusuna kadarki bölgede yaşayan insanlar Ay’ın bu konumda tutulduğunu ve “Kanlı Ay” görünümüne büründüğünü gözlemleyecekler.

Son Güncelleme: 25.05.2021 23:46
Anahtar Kelimeler:
Süper Çiçek Kanlı Ay
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