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Dünyanın sonunu insanlar getirecek: Okyanusun 11 km derinliğinde

Doğaya en büyük zararı veren insanlar yine bir doğa faciasının baş aktörü konumunda... Dünya'nın en derin noktası kabul edilen Mariana Çukuru'na dalan Amerikalı deniz altı kaşifi, deniz tabanında plastik atık ve şekerleme paketi buldu.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:05
Dünyanın sonunu insanlar getirecek: Okyanusun 11 km derinliğinde
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BBC’nin haberine göre, Victor Vescovo, Pasifik Okyanusu’nda yer alan Mariana Çukuru’nda yaklaşık 11 kilometre derinliğe dalarak rekora imza attı. Dipteki yüksek basınca dayanacak şekilde üretilen dalış aracıyla 10 bin 927 metre derine inen ve çukurun dibinde 4 saat kalan Vescovo, incelemeleri sırasında deniz canlıları ile renkli kayalık yapıların yanı sıra plastik poşet ve şeker ambalajları buldu. Keşif esnasında Vescovo’nun rekor kıran dalışının ardından diğer takım üyeleri de art arda dört dalış yaptı.

Denizin üç farklı noktasında “amfipot” adı verilen 4 yeni karides benzeri kabuklu hayvan türü keşfettiğini düşünen ekip, 7 bin metre aşağıda “kaşık solucanı” diye adlandırılan canlı ve 8 bin metrede pembe deniz salyangozu gördüğünü söylüyor. Diğer yandan, toplam beş dalış sırasında muhtemelen deniz dibindeki mikroplar tarafından oluşturulmuş parlak renkli kayalık oluşumlarını keşfeden ekip, deniz tabanından kaya örnekleri topladı.

MİKROPLASTİK İÇERİP İÇERMEDİĞİ PLANLANIYOR

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Bilim adamları, mikroplastik içerip içermediklerini görmek için keşif ekibinin topladığı canlıları incelemeyi planlıyor. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, bu durumun, denizin derinlerinde yaşayan hayvanlar için bile yaygın bir sorun olduğunu ortaya koyuyor.

Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu’nun batısında yer alıyor. Çukurun derinliği, 10 bin 911 metre ile 11 bin 30 metre arasında ölçülüyor. 2 bin 550 metre uzunluğundaki denizaltı kanyonunun genişliğinin ise 69 kilometre olduğu sanılıyor. ABD Donanması’ndan Teğmen Donald Walsh ve İsviçreli bilim adamı Jacques Piccard, 23 Ocak 1960’da Mariana Çukuru’na inen ilk insanlar olarak
tarihe geçmişti. Ünlü Amerikalı yönetmen James Cameron da 26 Mart 2012’de “Deepsea Challenger” adlı tek kişilik denizaltı ile Mariana Çukuru’nun 10 bin 908 metre derinine inerek 50 yıl aradan sonra çukura giden ilk insan olmuştu. Mariana Çukuru’ndaki çalışmalar, 2010 yılında başlamıştı. Araştırmacılar, yaşam biçimlerini araştırmak için çukura robot denizaltı göndermişti.

Bilim adamları, 2013’ün ilk aylarında deniz seviyesinin 11 kilometre altında bulunan ve Dünya’nın en derin yeri kabul edilen Mariana Çukuru’nda mikrobik yaşama rastladıklarını açıklamıştı. Daha önce deniz yüzeyindeki basıncın yaklaşık bin katı basınca sahip Mariana Çukuru’ndaki dondurucu ve zifiri karanlık ortamın herhangi bir yaşam biçimi için uygun olmadığı var sayılıyordu.

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