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Dünyanın uzayda çekilen ilk filmin iki sahnesi tamam

Dünyanın uzayda çekilen ilk filminin yönetmeni Klim Şipenko, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) çekimlerin takvime göre ilerlediğini belirtti.

07 Ekim 2021 Perşembe 22:56
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Dünyanın uzayda çekilen ilk filmin iki sahnesi tamam
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UUİ’de çekimleri devam eden Vızov (Sınanma) isimli filmin yönetmeni Şipenko, Rusya Uçuş Kontrol Merkezi ile görüşme sırasında, “Takvim içinde kalıyoruz. Yani her şey planladığımız gibi ilerliyor. İki sahne çektik” ifadesini kullandı.

Daha önce UUİ’de, Vızov filminin çekimlerinin başladığı bildirilmişti.

Aktris Yuliya Peresild, yönetmen Klim Şipenko ve Rus kozmonot Anton Şkaplerov, 5 Ekim’de Soyuz MS-19 uzay aracı ile UUİ’ye gelmişti. Mürettebat, 17 Ekim’de Dünya’ya dönmeyi planlıyor.

Film, bir kozmonotun hayatını kurtarmak için UUİ’ye gönderilen bir kadın cerrahın hikayesini anlatacak.

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