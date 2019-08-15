Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...

Dünyayı sarsan kazada yeni detay! 'Kuşkularımızı daha da artırıyor'

Sene başında uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson'ın soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:45
Dünyayı sarsan kazada yeni detay! 'Kuşkularımızı daha da artırıyor'

Sene başında uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın, kazadan önce yüksek oranda karbonmonoksit gazına maruz kaldığı açıklandı. Kazayı inceleme altına alan İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi (AAIB) tarafından yayımlanan rapora göre, Sala’nın kanında yüzde 58 oranında karbonmonoksit gazı tespit edildi.

Raporda, bu derece yüksek oranda karbonmonoksit gazına maruz kalan bireylerde baygınlık, bilinç kaybı ve kalp krizi gibi semptomlar yaşandığı, kaza yapan uçağın içinde yolcu ile pilotu ayıran kabin olmadığı için cesedine henüz ulaşılamayan pilot David Ibbotson’ın da büyük ihtimalle aynı durumu yaşadığı belirtildi. Karbonmonoksit zehirlenmesi halinde pilotun manevra kabiliyetinin önemli ölçüde veya tamamen yok olacağı vurgulanan raporda, Sala ve Ibbotson’ın zehirlenme sonrası uçak içerisinde veya çarpma etkisiyle ölme olasılığına ilişkin bilgi verilmedi.

Raporun ardından Sala’nın ailesi tarafından yapılan açıklamada ise “Uçağın içinde bu derece yüksek karbonmonoksit gazı saptanması, bu olay hakkındaki kuşkularımızı daha da artırıyor. Gazın uçağın içine nasıl sızdığı ve Emiliano’nun ne şekilde öldüğü, yapılacak incelemelerle mutlaka ortaya çıkarılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

MANŞ DENİZİ’NE DÜŞMÜŞTÜ

Arjantinli santrfor Emiliano Sala, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak’ta kulüp rekoru 15 milyon sterlin karşılığında Nantes’tan transfer edilmişti. Pilot Ibbotson ve Sala’nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa’nın Nantes şehrinden Galler’in başkenti Cardiff’e doğru seyir halindeyken Manş Denizi’nde kaybolmuştu. 3 Şubat’ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat’ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala’ya ait olduğu tespit edilmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
UçakDünyaKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı
Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı
Fransa’dan Hong-Kong’da taraflara diyalog çağrısı
Fransa’dan Hong-Kong’da taraflara diyalog çağrısı
ABD'de silahlı saldırı!
ABD'de silahlı saldırı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim