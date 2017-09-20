Eğitime barınaklarda başaldılar

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de yeni eğitim öğretim yılı, geçen ayki sel ve toprak kayması felaketinde birçok okulun hasar görmesi nedeniyle geçici barınaklarda başladı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkede geçen ay meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle birçok okul yıkıldı ya da hasar gördü.

Hükümet, yıkılan okulların yerine barınaklar inşa ederek öğrenciler için geçici çözümler bulmaya çalışıyor.

Ağustos ayındaki sel ve toprak kaymasında binden fazla kişi yaşamını yitirmişti. Yaklaşık 30 milyon dolarlık zarar yol açan felaket, ülke ekonomisine büyük darbe vurmuştu. Felaketten en çok çocukların etkilendiği açıklanmıştı.