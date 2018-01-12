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Ekvador, Assange'a vatandaşlık verdi

Ekvador, 5 yılı aşkındır İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a vatandaşlık verdi...

12 Ocak 2018 Cuma 11:26
Ekvador, Assange'a vatandaşlık verdi
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Ekvador, 5 yılı aşkındır İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a vatandaşlık verdi.

Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espinosa, talebi üzerine Assange'ın geçen ay Ekvador vatandaşlığına kabul edildiğini açıkladı.

Ekvador'un, Assange konusunda İngiltere hükümetiyle "onurlu ve adil" bir çözüm aradığını belirten Espinosa, Assange'ın güvenlik garantisi olmadan büyükelçilikten ayrılmayacağını ifade etti.

Espinosa, Assange'ın eylül ayında vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu, 12 Aralık'ta da vatandaşlık verildiğini doğruladı.

Ekvador, çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange'ın siyasi iltica talebini kabul etmişti.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bugün, Ekvador hükümetinin geçen günlerde Assange’a İngiltere’de diplomatik statü verilmesini talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini bildirmişti.

Ekvador ile bu konuda herhangi bir görüşme sürdürmediklerini belirten Sözcü, “Ekvador bu sorunun çözüm yolunun Julian Assange’ın adaletle yüzleşmek için büyükelçiliği terk etmesi olduğunu biliyor." ifadesini kullanmıştı.

İsveç’te, Assange hakkındaki tecavüz iddialarını içeren dava mayıs ayında düşürülmüştü.

45 yaşındaki Assange, yaklaşık 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi 2012'de, Avustralya vatandaşı Julian Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından 2012 yılının haziran ayında İngiltere'deyken İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İngiliz polisi, Assange'ın Ekvador Büyükelçilik binasını terk etmesi durumunda Haziran 2012'de mahkemeye çıkmadığı için Westminster Sulh Hukuk Mahkemesinin daha önce verdiği tutuklama emrini yerine getireceğini duyurmuştu.

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