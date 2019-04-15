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Ekvador Başkanı Moreno: Assange elçilik binasını casusluk merkezine dönüştürdü

Ekvator Devlet Başkanı Lenin Moreno, İngiltere'de tutuklanan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın, yedi yıldır sığınmakta olduğu Londra'daki Ekvador Büyükelçilik Binasını bir casusluk merkezi haline getirdiğini söyledi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 09:47
Ekvador Başkanı Moreno: Assange elçilik binasını casusluk merkezine dönüştürdü
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İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine konuşan Moreno, Assange'a verilen sığınma izninin kaldırılmasında başka ülkelerin baskısının rol oynamadığını fakat Assange'ın Ekvador'daki eski hükümet döneminde elçilik binasından diğer ülkelerin içişlerine karıştığını belirtti.

Assange'ın avukatı ise Ekvador tarafından yöneltilen suçlamaları reddetti.

Assange'ın Avustralya'da yaşayan babası John Shipton ise oğlunun ülkesine geri getirilmesini talep ettim. News Corp Australia'ya konuşan Shipton "Binadan çıkarılırken iyi gözükmüyordu. Ben 74 yaşındayım ve onun 47 yaşındaki halinden daha iyi gözüküyorum" dedi.

"Aylarca yüksek güvenlikli bir cezaevindeki bir tutuklu gibi yaşamaya zorlandı. Her hareketini izleyen kameralar vardı" diye konuşan Shipton, Avustralya hükümetinin oğlunun ülkesine dönmesi için diplomatik faaliyet yürütmesini talep etti.

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47 yaşındaki Assange, Ekvador Büyükelçiliği binasına sığınarak kefalet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 aya kadar hapisle yargılanıyor.

Assange, Perşembe günü Londra'da sığındığı önce Ekvador Büyükelçiliği'nde gözaltına alınmış sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Assange, 2012'den bu yana Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşıyordu.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Assange'ın "idam cezasının yürürlükte olduğu bir ülkeye göndermeyeceğine dair garanti verdiği" açıkladı.

Assange tutuklanması halinde Wikileaks hakkında soruşturma yürüten ABD'ye teslim edilebileceğinden endişe ediyordu.

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Anahtar Kelimeler:
EkvadorAssange
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