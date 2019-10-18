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El Chapo: Meksikalı uyuşturucu baronunun yakalanan oğlu, çatışmalar sonrası serbest bırakıldı

18 Ekim 2019 Cuma 12:38
El Chapo: Meksikalı uyuşturucu baronunun yakalanan oğlu, çatışmalar sonrası serbest bırakıldı

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, "El Chapo" (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'in devriye gezen güvenlik güçlerince yakalanmasının ardından şiddetli çatışmalar çıktı.

Uyuşturucu karteli Sinaloa'nın ağır silahlı üyelerinin polisler ve askerlerle çatışması, Culiacan kentinde paniğe neden oldu.

Meksikalı yetkililer, şiddet olaylarının büyümesinin önüne geçmek için Ovido Guzman Lopez'in serbest bırakıldığını söyledi.

Culiacan'daki güvenlik güçleri

Son gelişmeler sonrası Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, güvenlik kabinesini toplayacağını açıkladı.

Obrador, seçilmeden önce Meksika'nın uyuşturucu kartelleriyle mücadele etme sözü vermiş ve göreve gelmesinin ardından yeni bir güvenlik birimi oluşturmuştu.

'ABD'de arananlar listesinde'

20'li yaşlarda olduğu sanılan Ovido Guzman Lopez babasının 2 yıl önce yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmesinin ardından uyuşturucu kartelinin liderlerinden biri olmuştu.

Meksika medyası, Lopez'in ABD'de arananlar listesinde olduğunu yazdı.

Joaquin Guzman

62 yaşındaki Joaquin Guzman 2015'te Meksika'da tutulduğu cezaevinden kaçmış, daha sonra yakalanasının ardından 2017'de iade edilmişti.

Guzman, uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

2009 yılında Forbes dergisinin dünyanın en zengin insanları listesine 701. sıradan giren Guzman'ın servetinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu sanılıyordu.

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