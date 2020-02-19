Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

El Chapo'nun ilk kez yayınlanan görüntüleri

Dünyanın en ünlü suçluları arasında yer alan 'El Chapo' (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman'ın 2016 yılına ait görüntüleri ilk kez paylaşıldı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 14:20
El Chapo'nun ilk kez yayınlanan görüntüleri
banner48

'El Chapo'nun 2016 yılına ait görüntüleri dünya basınında büyük yankı buldu.

'El Chapo' lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, hapishaneden ikinci kez firar ettikten sonra 2016'da memleketi Sinaloa'da yakalanmıştı.

El Chapo, bir yıl önce firar ettiği orta Meksika'daki Altiplano Hapishanesi'ne 2016'da helikopterle sevk edildi. O anlardan sonra yaşananlara ait görüntüler ise yeni paylaşıldı.

Meksika lideri Enrique Pena Nieto'nun Twitter hesabından "Görev tamamlandı. Yakaladık" mesajını paylaştığı anlarda, Guzman cezaevi bahçesinde elleri kelepçeli bekletiliyordu.

Görüntülerde El Chapo berber koltuğuna oturtuldu ve gardiyan tarafından saçları traş edildi, bıyığı kesildi.

Son Güncelleme: 19.02.2020 15:26
Anahtar Kelimeler:
MeksikaEl Chapo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Corona virüsü İran’a sıçradı
Corona virüsü İran’a sıçradı
Görüşmeye hazırız
Görüşmeye hazırız
İngiltere göçmenler için yeni kriterler belirledi
İngiltere göçmenler için yeni kriterler belirledi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim