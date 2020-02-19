El Chapo'nun ilk kez yayınlanan görüntüleri

'El Chapo'nun 2016 yılına ait görüntüleri dünya basınında büyük yankı buldu.

'El Chapo' lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, hapishaneden ikinci kez firar ettikten sonra 2016'da memleketi Sinaloa'da yakalanmıştı.

El Chapo, bir yıl önce firar ettiği orta Meksika'daki Altiplano Hapishanesi'ne 2016'da helikopterle sevk edildi. O anlardan sonra yaşananlara ait görüntüler ise yeni paylaşıldı.

Meksika lideri Enrique Pena Nieto'nun Twitter hesabından "Görev tamamlandı. Yakaladık" mesajını paylaştığı anlarda, Guzman cezaevi bahçesinde elleri kelepçeli bekletiliyordu.

Görüntülerde El Chapo berber koltuğuna oturtuldu ve gardiyan tarafından saçları traş edildi, bıyığı kesildi.