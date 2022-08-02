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El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü

El-Kaide lideri Eymen El Zevahiri, Afganistan'da düzenlenen hava saldırısında öldürüldü. ABD Başkanı Biden, Kabil’de ailesi ile saklandığı tespit edilen Zevahiri’ye yönelik operasyonun pazar günü kendisinin onayı ile gerçekleştirildiğini söyledi.

02 Ağustos 2022 Salı 10:09
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El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
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ABD Başkanı Joe Biden,  El-Kaide lideri Eymen El Zevahiri'nin Afganistan'da düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü açıkladı. 

"BU TERÖRİST LİDER ARTIK YOK"

Beyaz Saray bahçesinde kameraların karşısına geçen Biden, ABD istihbaratının yılın başından bu yana Zevahiri'yi takip ettiğini aktardı.

Zevahiri’nin Kabil’de ailesi ile saklandığının tespit edildiğini belirten ABD Başkanı, "Bir hafta önce, koşulların uygun olduğu söylendikten sonra, Zevahiri'nin vurulmasına onay verdim. Görev başarılı oldu. Aile üyelerinden hiçbiri yaralanmadı ve sivil can kaybı olmadı" dedi. 

Biden, "Zevahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok" diye konuştu.

Zevahiri’ye yönelik operasyon ile "adalet"in yerine getirildiğini kaydeden Biden, 11 Eylül 2001 saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine de rahatlama sağlandığını ifade etti.

Biden, "Bu gece bir kez daha netleştiriyoruz ki ne kadar sürerse sürsün, nereye saklanırsanız saklanın, halkımız için bir tehdit iseniz, ABD sizi bulur ve çıkarır" dedi.

Zevahiri'ye yönelik operasyonu "bir başarı" olarak niteleyen Biden, ABD istihbarat birimlerine de bu konudaki "olağanüstü ısrarları ve becerileri" dolayısıyla teşekkür etti.

TALİBAN TEPKİLİ: SALDIRI DOHA ANLAŞMASININ İHLALİ

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'de El-Kaide lideri Zavahiri'nin öldürüldüğü ABD'nin İHA saldırısını kınadı.

Mücahid, saldırıyla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü sabahı Kabil'in merkezinde bulunan Şerpur Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırının ABD'ye ait İHA tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu saldırıyı kınayan Mücahid, bunun uluslararası ilkelerin ve yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılması konusunda ABD ile Taliban arasında 2020'de varılan Doha anlaşmasının ihlali olduğunu kaydetti.

Mücahid, Zevahiri'nin ölümü hakkında yorumda bulunmadı.

ABD 25 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

Mısırlı olan Zevahiri, El Kaide terör örgütünün ana stratejistiydi.

Yemen'de 2000 yılında 17 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıyı ve 1998 yılında 224 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kenya ve Tanzanya'daki ABD elçiliklerine düzenlenen bombalı saldırıları organize ettiğine inanılıyordu.

Zevahiri, Bin Ladin'in 2011'de öldürülmesinin ardından örgütün başına geçmişti.

ABD, 11 Eylül saldırısının planlayıcılarından Zevahiri’nin başına 25 milyon dolar ödül koymuştu.

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