Eldeki damarlardan kimlik belirlenecek

Avustralya’da güvenlik amacıyla yeni bir teknoloji geliştirildi. Geliştirilen yapay zekalı temelli sistem ile bir kişinin elindeki damarlardan kimlik bilgileri belirlenebilecek.



Independent Türkiye’nin haberinde yapılan araştırmada derinlik kamerası kullanılarak 35 katılımcıdan ellerin yumruk yapılarak damarların belirginleştirildiği 17 bin 500 görüntü alındı. Araştırmacılar, yapay zekayla bu damarların ayırt edici özelliklerini tespit etti. Bunların, 35 kişilik grupta bir kişinin kimliğini yüzde 99'dan fazla doğruluk oranıyla saptamayı sağlayabileceğini söyledi.



‘PARMAK İZİNİN SAHTESİ OLUŞTURULABİLİYOR’



Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu yöntemlerin "pek çok kişinin bildiği zayıflıkları" olduğuna söylerken Üniversitenin Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü'nde araştırmacı Syed Shah, bu konuda örnekler verdi. Shah parmak izinin bir kişinin dokunduğu yüzeyden alınıp sahte bir iz oluşturulabildiğini söyledi. Sosyal medyadan elde edilen görüntüler kullanılarak da yüz tanıma sistemleri atlatılabiliyor. İris taramaysa lensle yenilgiye uğratılabiliyor.



‘DAMAR DESENLERİNİN KOPYALANMASI ÇOK DAHA ZOR’



Shah, yaptığı açıklamada, “Damar desenleri cildin altında yer alıyor. Bu yüzden parmak izlerinden farkı, herhangi bir iz bırakmaması. Yüz fotoğraflarından farkı, sosyal medyada bulunmaması. Ve irislerin aksine gizlice elde edilemiyor. Bu yüzden damar temelli bir yaklaşımın kopyalanmasının çok daha zor olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.



Shah, "Özellikle damarları belirginleştirmek için yumruk yapma gereksinimi, düşmanın damar desenlerini gizlice elde etmesini zorlaştırıyor" dedi. Kimlik tespiti için damar kullanma fikrinin yeni olmadığını ancak şimdiye kadarki girişimlerin genellikle ileri teknolojiler gerektirdiğini, kendilerininse piyasada bulunan 3D kameralarla bunu başardığını vurguladı.



Biyometrik tanımlama sistemler yıllar içinde yaygınlaştı. Zira yüz tanıma havalimanlarında, polis merkezlerinde ve hatta bazı gece kulüplerinde kullanılıyor. Parmak izi, iris veya sesi kullanan teknolojiler de pek çok sektörde hizmet veriyor.