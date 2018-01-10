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ELN'nin saldırıları Kolombiya'daki barış görüşmelerini bitirdi

Santos, gece boyunca ülkenin farklı yerlerinde örgütün gerçekleştirdiği saldırıların ardından açıklama yaptı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 22:16
ELN'nin saldırıları Kolombiya'daki barış görüşmelerini bitirdi
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Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) çift taraflı ateşkesin bitmesinin ardından düzenlediği saldırılardan ötürü hükümetin Ekvador'daki müzakere heyetine geri dönme talimatı verdi.

Santos, gece boyunca ülkenin farklı yerlerinde örgütün gerçekleştirdiği saldırıların ardından açıklama yaptı.

ELN'nin terörist faaliyetlere geri dönme kararının esef verici olduğunu belirten Santos, hükümetin çift taraflı ateşkesin uzatılması konusunda istekli davranan taraf olduğunu hatırlattı.

Santos, ELN'nin başlattığı saldırılar nedeniyle Başmüzakereci Gustavo Bell'e Kolombiya'ya dönmeleri yönünde talimat verdiğini bildirdi. 

ELN'nin açıklanamaz şekilde barış sürecini reddettiğini ifade eden Santos, bu durum karşısında gelecekteki bir barış fırsatının da değerlendirilmesi için müzakerecileri geri çağırdığını kaydetti. 

Güvenlik güçlerine Kolombiyalıların onurunu ve yaşam hakkını şiddetle savunmaları için operasyonlarına devam etmeleri talimatını verdiğini de vurgulayan Santos, "Barışa sadece lafla değil, fedakarlık ve icraatlarla ulaşılır." ifadesini kullandı.

102 GÜNLÜK SÜREÇ DÜN SONA ERDİ

Kolombiya'da hükümet ve ELN arasında 102 gün devam eden çift taraflı ateşkes dün gece sona ermişti. 

Ateşkesin bitiminin ardından sabah saatlerinde ülke, ELN’nin gece boyunca farklı bölgelerde gerçekleştirdiği saldırı haberleriyle yeni bir güne uyanmış, örgütün Aruca yönetim bölgesindeki Arauquita kentinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 2 askerin yaralandığı ortaya çıkmıştı. 

Örgüt ayrıca dün gece Casanare yönetim bölgesine bağlı Aguazul kenti kırsalında da petrol boru hattına saldırı düzenlenmişti.

Kolombiya'da ateşkesin sona ermesinden kısa süre önce ELN'nin başmüzakerecisi ve lideri Pablo Beltran basına açıklama yapmış ve "Umarım sükunet devam eder." ifadelerini kullanmıştı.

Beltran, örgüte, olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini belirtmişti. 

Ateşkesin uzatılması yönünde iyimser ve gönüllü olduğunu ifade eden hükümet kanadı ise bugün başlaması öngörülen 5. tur görüşmeler öncesinde müzakere heyetine takviyelerde bulunmuştu. 

Cumartesi günü Devlet Başkanı Santos'la bir araya gelen heyet, hafta başında Ekvador’a hareket etmiş fakat müzakereler başlayamamıştı. 

Hükümet ile ELN, geçen yıl 4 Eylül'de, 1 Ekim'den Ocak 2018'e kadar yürürlükte kalacak ateşkes ilan etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMKG) ise ay başında aldığı kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de bulunduğu mekanizmaya dahil olmuştu.

İki tarafın silahlı çatışmanın siviller üzerindeki etkisinin azaltılması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya göre ELN, adam kaçırma ile altyapı, enerji nakil ve petrol boru hatlarına saldırının engellenmesi, hükümet ise toplum liderlerine suikastlerin önlenmesi için daha fazla çaba gösterme sözü vermişti.

ELN, Kolombiya hükümetinin anlaşmaya vardığı son isyancı grup olma özelliğini taşıyor.

Kolombiya hükümeti ve örgüt, 24 Temmuz 2017’de Ekvador'un başkenti Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı. Tarafların 7 Şubat-6 Nisan ve 16 Mayıs-30 Haziran'da yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmıştı.

Kolombiya yönetimi ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülüyor.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

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Son Güncelleme: 10.01.2018 22:18
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