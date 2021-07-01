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EMA: İki doz Kovid-19 aşısı, Delta varyantına karşı koruma sağlar gözüküyor

AB'ye bağlı Avrupa İlaç Kurumu (EMA), koronavirüsün başka yeni varyantları çıkabileceği uyarısını yapıp Delta varyantıyla mücadele konusunda kritik bir açıklama yaptı.

01 Temmuz 2021 Perşembe 16:27
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EMA: İki doz Kovid-19 aşısı, Delta varyantına karşı koruma sağlar gözüküyor

EMA'nın aşı stratejisini yöneten Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında şu mesajları verdi:

* Çok sayıda koronavirüs varyantı ve başka yeni varyantların da çıkmasını bekliyoruz, dolayısıyla aşı üreticileri durumu aktif şekilde gözlemlemeli.

* Şimdiki halde AB'nin onay verdiği 4 aşı (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), Avrupa'da dolaşan Delta dahil tüm varyantlara karşı koruma sağlıyor görünüyor. 

* Gerçek dünya kanıtlarından ortaya çıkan veriler, iki doz aşının Delta varyantına karşı koruyucu olduğunu gösteriyor.

* Bugüne dek elimizdeki verilerden hamile kadınlarda Kovid-19 aşısı kullanımıyla ilgili güvenlik endişesi doğmadı.

* (Biontech aşısıyla ilgili) Miyokardit (kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarı iltihabı) şikayetlerine dair değerlendirmeler sürüyor.

* (Genel etkililik oranı yüzde 50'nin 2 puan altında kalan) Curevac'ın aşısının klinik deney verileriyle ilgili değerlendirmeler yapılacak.

* Şu anda Covishield'e (AstraZeneca'nın Vaxzevria aşısının Hindistan'da üretilen versiyonu) pazarlama yetkisi verilmesi için başvuru yok.

Son Güncelleme: 01.07.2021 16:29
Anahtar Kelimeler:
EMAKovid19 AşısıDelta Varyantı
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