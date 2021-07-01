EMA: İki doz Kovid-19 aşısı, Delta varyantına karşı koruma sağlar gözüküyor

EMA'nın aşı stratejisini yöneten Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında şu mesajları verdi:

* Çok sayıda koronavirüs varyantı ve başka yeni varyantların da çıkmasını bekliyoruz, dolayısıyla aşı üreticileri durumu aktif şekilde gözlemlemeli.

* Şimdiki halde AB'nin onay verdiği 4 aşı (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), Avrupa'da dolaşan Delta dahil tüm varyantlara karşı koruma sağlıyor görünüyor.

* Gerçek dünya kanıtlarından ortaya çıkan veriler, iki doz aşının Delta varyantına karşı koruyucu olduğunu gösteriyor.

* Bugüne dek elimizdeki verilerden hamile kadınlarda Kovid-19 aşısı kullanımıyla ilgili güvenlik endişesi doğmadı.

* (Biontech aşısıyla ilgili) Miyokardit (kalp kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarı iltihabı) şikayetlerine dair değerlendirmeler sürüyor.

* (Genel etkililik oranı yüzde 50'nin 2 puan altında kalan) Curevac'ın aşısının klinik deney verileriyle ilgili değerlendirmeler yapılacak.

* Şu anda Covishield'e (AstraZeneca'nın Vaxzevria aşısının Hindistan'da üretilen versiyonu) pazarlama yetkisi verilmesi için başvuru yok.