En çapkın burçlar belli oldu

Bazı insanlar kesinlikle geri kalanlarımıza göre flört etmekten çok daha fazla hoşlanıyorlar. Bundan çekinmiyorlar, utanmıyorlar ve işin ilginci bu işte gerçekten daha iyiler! Tabii ki hepimizin farklı kişilik özellikleri var ve bu çok normal; ama ya bu durumun bir sebebi de burçlarımızsa? Bir dahaki sefere biri size ilgi göstermeye başladığında bu listedeki burçları tekrar inceleyip sizden gerçekten hoşlanıyor mu yoksa sadece flört mü etmek istiyor anlamaya çalışabilirsiniz. Astrologlara göre en flörtöz burçları sizin için listeledik.



6. Kova

Kova, farkına bile varmadan flörtöz olabilir. Ve eğer bir Kova ile biraz vakit geçirdiyseniz, bunun doğru olduğunu bilirsiniz. Süper arkadaş canlısı Kovalar genellikle flört ettiklerinin farkında değiller çünkü sadece arkadaşça davrandıklarını düşünüyorlar. Bu meraklı burç, sizin hakkınızdaki iyi her şeyi bilmek istiyor. Bu nedenle, bu durumu bir dahaki sefere daha iyi tartmanız doğru olabilir. Sordukları sorular sizle ilgilendikleri anlamına gelmeyebilir.



5.Yay Burcu

Yay burçları özgürlüklerini severler ve sınırları zorlamalarıyla ünlüdürler, bu da birçoğunun utanmadan flört edebildiği anlamına gelir. Yay'ın flört etme yaklaşımında incelikli pek bir şey yoktur. Bu abartılı ve sakar burç her şeyi çok ileri götürebilir. Flört ederken takındıkları tavır, daha sessiz burçlara abartılı ve itici bile görünebilir.



4. Aslan

Aslanlar, birisiyle flört ederken çok fazla dikkat çekmeyi severler ve hedeflerinin kim olduğu önemli değildir. Aslan, oksijene ihtiyacı olduğu gibi sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyar ve flört etmek onlara diğer insanların dünyalarının merkezinde olduklarını hissettirir. Tıpkı yönetici gezegenleri Güneş gibi, Aslanlar da sıcaklık, yaratıcılık ve sevgi yayar. Ama kimse onlarla oynamadığında, ışıkları söner.



Aslanların bu hayranlığa ihtiyacı vardır, ancak diğer bahsedilen burçlar gibi flört etmelerinin pek bir anlamı olmayabilir. Bir Aslan, beğenilme fırsatına sahip olabileceğini hissederse, büyük ihtimalle çekiciliği ortaya çıkaracaktır.



3. Koç

Koç, tutkulu olmasıyla ünlüdür, bu da onları ünlü flörtözler yapar. Tutkulu ve dürtüsel Koç, birinden hoşlandığında nasıl geri duracağını bilmez. Koç, cinsel dürtü ile ilişkili gezegenlerden biri olan Mars tarafından yönetildiğinden, bu ateş burcu yeteneklerini gösterme veya sorumlu olma şansı bulduklarında flörtözlüklerini ortaya çıkarırlar. Bu nedenle, bir daha Koç burcuyla flört etmeye çalıştığınızda, onları harekete geçirmek için hızla bir soru sorun ya da yeteneklerini görmek istediğinizi söyleyin.



2. İkizler

İkizler, etraflarındaki herkesle belli bir flört içinde olabilen sosyal kelebekler olarak bilinir. Bu mutlaka ilgilendikleri anlamına gelmez. Bunun yerine, biraz zararsız eğlence arıyor olabilirler.



İkizler çok konuşkandır. Birinden gerçekten hoşlanmasalar bile, sizi ve tüm arkadaşlarınızı sevdiklerine ikna edeceklerdir. İkizler çok zeki oldukları için oyun oynamayı severler ve çok iyi konuşan bir İkizler yüzünden kalbiniz kırıldıysa, bu becerinin aşk hayatlarına da yansıyabileceğini bilirsiniz.



1. Terazi

Terazi en çapkın burçtur. Bir Terazi ile arkadaşsanız veya bir Terazi’yle ilişkiye başlamak istiyorsanız, muhtemelen ne kadar direkt olduklarını fark etmişsinizdir. Bu onların flört tarzlarına da yansır.

Terazi, en flörtöz ve en çekici burçtur çünkü her türlü yüzleşmeden nefret ederler ve barışı korumak için sizin sürekli huyunuza giderler. Genellikle herkesin içindeki en iyiyi görürler ya da ne istediklerini görene kadar gerçeği bükerler. Bu durum onları biraz manipülatif hale getirir.



Günün sonunda, kimse flört etmeyi Terazi kadar sevemez.